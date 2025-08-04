На Хмельниччині затримали правоохоронця, який замість повернення боргу пропонував позичальнику оформити інвалідність

Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру правоохоронцю з Хмельницького, який обіцяв підприємцю "організувати" групу інвалідності за доплату до існуючого боргу.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Правоохоронець розслідував провадження у якому підприємець був потерпілим. Під час спілкування між ними виникли товариські взаємини, то ж посадовець вирішив позичити у нього 6 тисяч доларів США.

"Коли мова зайшла про повернення коштів, боржник запропонував підприємцю замість грошей владнати питання з його мобілізацією, щоправда із доплатою. Загалом, як зазначив правоохоронець, оформлення ІІІ групи інвалідності довічно нині вартує близько 14 тис. доларів США", - розповіли в ДБР.

4 серпня правоохоронця було затримано "на гарячому" під час передачі частини оплати у сумі 4 тисяч доларів США. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування триває. Слідчі також перевірятимуть реальність виконання обіцянки, яку давав правоохоронець та можливість вчинення подібних дій на користь інших осіб. Тому правова кваліфікація правопорушення може бути змінена.