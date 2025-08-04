Незаконні виплати, привласнення держкоштів та фінансові схеми: на Херсонщині посадовці отримали підозри

Прокурори Херсонщини повідомили про підозру 9 посадовцям, чиї дії завдали державі збитків на понад 36 млн грн.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Прокурори Херсонської обласної прокуратури повідомили про підозру 9 особам у кримінальних провадженнях щодо завдання значних збитків державі. Серед підозрюваних:
- Директор ТОВ заволодів бюджетними коштами, виділеними на реставрацію Херсонського обласного художнього музею ім. О. Шовкуненка, та легалізував їх через підконтрольні компанії. Збитки – 28,4 млн грн;
- Керівниця медзакладу обласної ради та директорка приватної фірми – постачання непридатного медичного одягу, збитки – 3,1 млн грн;
- Засновник ТОВ, який реконструював дитсадок у с. Музиківка – фіктивні акти виконаних робіт із недостовірними відомостями щодо обсягів і матеріалів, збитки – 1,3 млн грн;
- Начальник відділу Херсонської міськради – не забезпечив технагляд під час встановлення мобільних укриттів, збитки – 1,2 млн грн;
- Директор ТОВ та інженер технагляду – завищення обсягів під час ремонту даху школи, збитки – 1,05 млн грн;
- Головна бухгалтерка КП м. Херсон – незаконні виплати п’ятьом особам, які фактично не працювали, збитки – 630 тис. грн;
- Головна бухгалтерка сільради Херсонського району – уклала договір з ФОП без перевірки документів, що призвело до збитків у 551 тис. грн.
Загальна сума встановлених слідством збитків — 36,2 млн грн. Дії підозрюваних кваліфікують за ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.