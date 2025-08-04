Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
ГоловнаСуспільствоПодії

Незаконні виплати, привласнення держкоштів та фінансові схеми: на Херсонщині посадовці отримали підозри

Загальна сума встановлених слідством збитків — 36,2 млн грн.

Незаконні виплати, привласнення держкоштів та фінансові схеми: на Херсонщині посадовці отримали підозри
Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори Херсонщини повідомили про підозру 9 посадовцям, чиї дії завдали державі збитків на понад 36 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурори Херсонської обласної прокуратури повідомили про підозру 9 особам у кримінальних провадженнях щодо завдання значних збитків державі. Серед підозрюваних:

  • Директор ТОВ заволодів бюджетними коштами, виділеними на реставрацію Херсонського обласного художнього музею ім. О. Шовкуненка, та легалізував їх через підконтрольні компанії. Збитки – 28,4 млн грн;
  • Керівниця медзакладу обласної ради та директорка приватної фірми – постачання непридатного медичного одягу, збитки – 3,1 млн грн;
  • Засновник ТОВ, який реконструював дитсадок у с. Музиківка – фіктивні акти виконаних робіт із недостовірними відомостями щодо обсягів і матеріалів, збитки – 1,3 млн грн;
  • Начальник відділу Херсонської міськради – не забезпечив технагляд під час встановлення мобільних укриттів, збитки – 1,2 млн грн;
  • Директор ТОВ та інженер технагляду – завищення обсягів під час ремонту даху школи, збитки – 1,05 млн грн;
  • Головна бухгалтерка КП м. Херсон – незаконні виплати п’ятьом особам, які фактично не працювали, збитки – 630 тис. грн;
  • Головна бухгалтерка сільради Херсонського району – уклала договір з ФОП без перевірки документів, що призвело до збитків у 551 тис. грн.

Загальна сума встановлених слідством збитків — 36,2 млн грн. Дії підозрюваних кваліфікують за ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies