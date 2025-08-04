Незаконні виплати, привласнення держкоштів та фінансові схеми: на Херсонщині посадовці отримали підозри

Прокурори Херсонської обласної прокуратури повідомили про підозру 9 особам у кримінальних провадженнях щодо завдання значних збитків державі. Серед підозрюваних:

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурори Херсонщини повідомили про підозру 9 посадовцям, чиї дії завдали державі збитків на понад 36 млн грн.

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