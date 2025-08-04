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​Свириденко доручила перевірити факти про очільника Енергетичної митниці Комара, викладені в розслідуванні "Схем"

За даними журналістів, родина українського топмитника під час війни збудувала маєток вартістю 70 мільйонів гривень. 

​Свириденко доручила перевірити факти про очільника Енергетичної митниці Комара, викладені в розслідуванні "Схем"
Юлія Свириденко
Фото: LB.ua

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко доручила профільним відомствам перевірити факти, викладені у журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара.

Про це вона повідомила в Telegram.

"Доручила Міністерству фінансів разом із Державною митною службою, із залученням НАЗК та правоохоронних органів, перевірити факти, викладені у тому числі в журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара, і невідкладно доповісти про результати та вжиті заходи", - написала Свириденко.

Раніше, 1 серпня, проєкт "Радіо Свобода" "Схеми" опублікував розслідування, у якому йдеться про те, що керівник Енергомитниці пов’язаний з паливним холдингом, підозрюваним у мільярдних збитках бюджету та імпорті з Росії. Також, за даними журналістів, родин Комара після початку великої війни збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень. Нерухомість площею майже пів тисячі квадратних метрів на березі озера оформили на 69-річного тестя митника. 
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