До складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного й митного напрямів.

Розпочався відкритий конкурс на посаду керівника Державної митної служби України.

"Сьогодні на засіданні Уряду ми почали процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби України. Це важливий етап у перезавантаженні митниці, яка має стати ефективним і прозорим органом, що працює за європейськими стандартами", – повідомила про це у телеграмі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

До складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного й митного напрямів.

Від України:

Андрій Єрашов — керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);

Дмитро Олійник — голова Ради Федерації роботодавців України;

Олег Тимків — директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма «Моор Стівенс».

Від міжнародних партнерів:

Арунас Адоменас — митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;

Девід Бернстайн — експерт з питань врядування та інституційних реформ;

Куніо Мікурія — міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.

Також уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці — це один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року.

"Реформована митниця має встановити рівні правила для всіх учасників економіки та стати джерелом стабільних надходжень до державного бюджету", – зазначила глава уряду.