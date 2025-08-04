Розпочався відкритий конкурс на посаду керівника Державної митної служби України.
"Сьогодні на засіданні Уряду ми почали процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби України. Це важливий етап у перезавантаженні митниці, яка має стати ефективним і прозорим органом, що працює за європейськими стандартами", – повідомила про це у телеграмі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
До складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного й митного напрямів.
Від України:
- Андрій Єрашов — керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);
- Дмитро Олійник — голова Ради Федерації роботодавців України;
- Олег Тимків — директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма «Моор Стівенс».
Від міжнародних партнерів:
- Арунас Адоменас — митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;
- Девід Бернстайн — експерт з питань врядування та інституційних реформ;
- Куніо Мікурія — міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.
Також уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці — це один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року.
"Реформована митниця має встановити рівні правила для всіх учасників економіки та стати джерелом стабільних надходжень до державного бюджету", – зазначила глава уряду.
- На початку серпня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко доручила міністру фінансів Сергію Марченку винести на розгляд засідання уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці.
- Реформування митниці передбачено Планом України в рамках інструменту ЄС Ukraine Facility, Національною стратегією доходів на 2024-2030 роки, а також є одним із структурних маяків в рамках Програми МВФ Extended Fund Facility.
- У 2023 Рада проголосувала за законопроєкт, згідно із яким має бути запроваджений конкурсний відбір голови Держмитслужби з укладанням контракту на 5 років та щорічним аудитом.