ОПЕК+ збільшить видобуток нафти у вересні

Організація країн-експортерів нафти та її союзники домовилися про збільшення видобуток нафти у вересні на 547 тис. барелів за добу.
Про це йдеться у пресрелізі ОПЕК+ за підсумками онлайн-зустрічі.
"Вісім країн-учасниць запровадять коригування видобутку на рівні 547 тисяч барелів за добу у вересні 2025 року", — ідеться у повідомленні.
Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман підкреслюють, що це поступове збільшення видобутку може бути призупинене або скасоване залежно від зміни ринкових умов.
Також країни-учасниці ОПЕК+ заявили, що цей захід надасть можливість пришвидшити процес компенсації.
Вісім країн зустрінуться наступного разу 7 вересня.
- У серпні ОПЕК+ вирішили прискорити збільшення видобутку нафти на 548 тис. барелів за добу.