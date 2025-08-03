ОПЕК+ збільшить видобуток нафти у вересні

Мова йде про 547 тисяч барелів за добу.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники домовилися про збільшення видобуток нафти у вересні на 547 тис. барелів за добу.

Про це йдеться у пресрелізі ОПЕК+ за підсумками онлайн-зустрічі.

"Вісім країн-учасниць запровадять коригування видобутку на рівні 547 тисяч барелів за добу у вересні 2025 року", — ідеться у повідомленні.

Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман підкреслюють, що це поступове збільшення видобутку може бути призупинене або скасоване залежно від зміни ринкових умов.

Також країни-учасниці ОПЕК+ заявили, що цей захід надасть можливість пришвидшити процес компенсації.

Вісім країн зустрінуться наступного разу 7 вересня.