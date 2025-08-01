Свириденко обговорила з директоркою МВФ подальші кроки у співпраці

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко провела розмову з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Обговорили подальші кроки у співпраці з Фондом.

За словами Свириденко, українська сторона працює над проєктом бюджету на 2026 рік.

«Разом із партнерами шукаємо рішення для покриття фінансових потреб країни в умовах війни та продовження реформ. Очікуємо на візит місії Фонду до Києва наприкінці серпня. Попереду місяці інтенсивної роботи й переговорів. Розраховуємо на підтримку і тримаємо зобовʼязання», - зауважила Свириденко.