Свириденко обговорила з директоркою МВФ подальші кроки у співпраці

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко провела розмову з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Обговорили подальші кроки у співпраці з Фондом.
За словами Свириденко, українська сторона працює над проєктом бюджету на 2026 рік.
«Разом із партнерами шукаємо рішення для покриття фінансових потреб країни в умовах війни та продовження реформ. Очікуємо на візит місії Фонду до Києва наприкінці серпня. Попереду місяці інтенсивної роботи й переговорів. Розраховуємо на підтримку і тримаємо зобовʼязання», - зауважила Свириденко.
- Цього місяця Міжнародний валютний фонд закликав Україну зосередитися на реформах податкової та митної системи, зменшенні податкових ухилень та гармонізації законодавства зі стандартами ЄС для відновлення фіскальної стійкості та економічного зростання.