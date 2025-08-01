Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Семен Кривонос: «Цей бій ще не програний»
Семен Кривонос: «Цей бій ще не програний»
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
ГоловнаЕкономікаДержава

Свириденко обговорила з директоркою МВФ подальші кроки у співпраці

Наприкінці серпня до Києва має приїхати місія Фонду.

Свириденко обговорила з директоркою МВФ подальші кроки у співпраці
прем'єр-міністерка Юлія Свириденко
Фото: Олександр Ратушняк

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко провела розмову з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Обговорили подальші кроки у співпраці з Фондом.

За словами Свириденко, українська сторона працює над проєктом бюджету на 2026 рік. 

«Разом із партнерами шукаємо рішення для покриття фінансових потреб країни в умовах війни та продовження реформ. Очікуємо на візит місії Фонду до Києва наприкінці серпня. Попереду місяці інтенсивної роботи й переговорів. Розраховуємо на підтримку і тримаємо зобовʼязання», - зауважила Свириденко.

  • Цього місяця Міжнародний валютний фонд закликав Україну зосередитися на реформах податкової та митної системи, зменшенні податкових ухилень та гармонізації законодавства зі стандартами ЄС для відновлення фіскальної стійкості та економічного зростання.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies