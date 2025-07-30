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​МВФ оновив свій прогноз щодо економіки Росії: темпи росту знизяться у чотири рази у порівнянні з минулим роком

Серед причин падіння: ослаблення споживчого попиту, бюджетні обмеження, структурні дисбаланси й зменшення нафтових доходів.

​МВФ оновив свій прогноз щодо економіки Росії: темпи росту знизяться у чотири рази у порівнянні з минулим роком
Фото: premiumtimesng.com

Російська економіка повернеться до стагнації після двох років зростання, спричиненого витратами на оборонну промисловість, і буде накопичувати відставання як від розвинених країн, так і від країн, що розвиваються.

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Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду “Світова економіка: Крихка стійкість в умовах постійної невизначеності” за липень 2025 року. 

У 2025 році економіка РФ зросте лише на 0,9 % і близько на 1% у 2026 році. У 2024 році зростання складо приблизно 4,1%. У порівнянні з оцінкою за квітень 2025 року, очікування МВФ щодо російської економіки були знижені на 0,6% — це рекордний показник серед усіх країн, включених в прогноз.

Як вважають експерти МВФ, економіка Росії буде рости втричі повільніше, аніж світова економіка загалом (3% у 2025 році і 3,1% у 2026 році) і в чотири рази повільніше, ніж економіки країн, що розвиваються (4% і 4,1% відповідно). 

МВФ зберіг прогноз зростання економіки України у межах 2-3% на 2025 рік. 

США: зростання 1,9% у 2025 та 2,0% у 2026. 

Єврозона: 1,0% (2025) і 1,2% (2026).

Японія та Велика Британія: помірне зростання 0,7-1,4%.

Китай: 4,8% у 2025, 4,2% у 2026.

Індія: стабільне зростання 6,4%.

Субсахарська Африка: зростання на рівні 4,0-4,3%.

Латинська Америка: зниження до 2,2% у 2025, потім відновлення.

Нагадаємо, у липні Україна отримала дев’ятий транш від МВФ у розмірі 500 млн доларів на покриття пріоритетних бюджетних потреб.

Міжнародний валютний фонд також закликав Україну зосередитися на реформах податкової та митної системи, зменшенні податкових ухилень та гармонізації законодавства зі стандартами ЄС для відновлення фіскальної стійкості та економічного зростання.
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