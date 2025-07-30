Торговим представником України став віцепрем'єр Тарас Качка

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка став торговим представником України.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Покладено повноваження Торгового представника України на Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Качку Тараса Андрійовича", – йдеться у повідомленні.
- Торговий представник України призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом міністрів України за поданням прем’єр-міністра.
- За рішенням Кабінету Міністрів України повноваження торгового представника можуть покладатися на віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
- Основними завданнями торгового представника є забезпечення просування економічних інтересів України на європейському та світовому ринку, координація діяльності торгових представництв у складі закордонних дипломатичних установ України.
- Він взаємодіє з Верховною Радою України, органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, консультативними, дорадчими та іншими органами, що утворені Кабінетом міністрів України, а також з органами місцевого самоврядування, відповідними органами ЄС, держав - членів ЄС, інших іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами та організаціями.