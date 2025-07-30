Торговим представником України став віцепрем'єр Тарас Качка

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка став торговим представником України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Покладено повноваження Торгового представника України на Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Качку Тараса Андрійовича", – йдеться у повідомленні.