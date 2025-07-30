Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ГоловнаЕкономікаДержава

Торговим представником України став віцепрем'єр Тарас Качка

Відповідні повноваження йому надав уряд.

Торговим представником України став віцепрем'єр Тарас Качка
Тарас Качка
Фото: Олександр Ратушняк

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка став торговим представником України.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Покладено повноваження Торгового представника України на Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Качку Тараса Андрійовича", – йдеться у повідомленні. 

  • Торговий представник України призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом міністрів України за поданням прем’єр-міністра.
  • За рішенням Кабінету Міністрів України повноваження торгового представника можуть покладатися на віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
  • Основними завданнями торгового представника є забезпечення просування економічних інтересів України на європейському та світовому ринку, координація діяльності торгових представництв у складі закордонних дипломатичних установ України.
  • Він взаємодіє з Верховною Радою України, органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, консультативними, дорадчими та іншими органами, що утворені Кабінетом міністрів України, а також з органами місцевого самоврядування, відповідними органами ЄС, держав - членів ЄС, інших іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами та організаціями.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies