​Єврокомісія закликає Київ якнайшвидше призначити голову БЕБ

У Єврокомісії заявили про необхідність якнайшвидшого призначення керівника Бюро економічної безпеки України відповідно до чинного закону та процедур відбору.

Про це повідомив речник Єврокомісії, передає «Європейська правда».

«Київ повинен якнайшвидше призначити директора Бюро економічної безпеки України відповідно до закону про реформування БЕБ та чинних процедур відбору і призначення», — наголосив речник.

Європейська сторона наголошує, що це призначення є необхідною умовою для просування реформи БЕБ та забезпечення його незалежного й ефективного функціонування. Також Єврокомісія нагадала, що реформа Бюро економічної безпеки є частиною зобов’язань України в межах євроінтеграційного процесу. Зокрема, у звіті про розширення ЄС за 2024 рік окремо підкреслюється необхідність прозорої реалізації закону про БЕБ, включно з конкурсом на основі особистих заслуг і доброчесності.

Керівник програм співробітництва представництва ЄС в Україні Штефан Шльонінг раніше заявляв, що призначення переможця конкурсу на посаду директора БЕБ є для ЄС важливим індикатором поступу України в реформах.