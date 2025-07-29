Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
ГоловнаЕкономікаДержава

​Єврокомісія закликає Київ якнайшвидше призначити голову БЕБ

Реформа Бюро економічної безпеки є частиною зобов’язань України в межах євроінтеграційного процесу.

​Єврокомісія закликає Київ якнайшвидше призначити голову БЕБ
БЕБ
Фото: Бюро економічної безпеки

У Єврокомісії заявили про необхідність якнайшвидшого призначення керівника Бюро економічної безпеки України відповідно до чинного закону та процедур відбору. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Про це повідомив речник Єврокомісії, передає «Європейська правда».

«Київ повинен якнайшвидше призначити директора Бюро економічної безпеки України відповідно до закону про реформування БЕБ та чинних процедур відбору і призначення», — наголосив речник.

Європейська сторона наголошує, що це призначення є необхідною умовою для просування реформи БЕБ та забезпечення його незалежного й ефективного функціонування. Також Єврокомісія нагадала, що реформа Бюро економічної безпеки є частиною зобов’язань України в межах євроінтеграційного процесу. Зокрема, у звіті про розширення ЄС за 2024 рік окремо підкреслюється необхідність прозорої реалізації закону про БЕБ, включно з конкурсом на основі особистих заслуг і доброчесності.

Керівник програм співробітництва представництва ЄС в Україні Штефан Шльонінг раніше заявляв, що призначення переможця конкурсу на посаду директора БЕБ є для ЄС важливим індикатором поступу України в реформах.

  • Ця заява стала однією з небагатьох публічних реакцій представників ЄС після того, як український уряд скасував результати конкурсу на керівника БЕБ.
  • 7 липня Кабмін відмовився призначити Цивінського очільником Бюро. За відсутності об'єктивних перешкод уряд зобов'язаний виконати вимоги закону та затвердити кандидатуру переможця.
  • Днями стало відомо, що Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки повторно надіслала до Кабінету Міністрів документи щодо переможця конкурсу Олександра Цивінського, таким чином знову номінувавши його на посаду.
  • Крім того, Європейський Союз дипломатичними каналами передав Києву попередження про наслідки у разі, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм закону, який підпорядкував НАБУ і САП Генпрокурору.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies