​Єврокомісія закликає Київ якнайшвидше призначити голову БЕБ

У Єврокомісії заявили про необхідність якнайшвидшого призначення керівника Бюро економічної безпеки України відповідно до чинного закону та процедур відбору.
Про це повідомив речник Єврокомісії, передає «Європейська правда».
«Київ повинен якнайшвидше призначити директора Бюро економічної безпеки України відповідно до закону про реформування БЕБ та чинних процедур відбору і призначення», — наголосив речник.
Європейська сторона наголошує, що це призначення є необхідною умовою для просування реформи БЕБ та забезпечення його незалежного й ефективного функціонування. Також Єврокомісія нагадала, що реформа Бюро економічної безпеки є частиною зобов’язань України в межах євроінтеграційного процесу. Зокрема, у звіті про розширення ЄС за 2024 рік окремо підкреслюється необхідність прозорої реалізації закону про БЕБ, включно з конкурсом на основі особистих заслуг і доброчесності.
Керівник програм співробітництва представництва ЄС в Україні Штефан Шльонінг раніше заявляв, що призначення переможця конкурсу на посаду директора БЕБ є для ЄС важливим індикатором поступу України в реформах.
- Ця заява стала однією з небагатьох публічних реакцій представників ЄС після того, як український уряд скасував результати конкурсу на керівника БЕБ.
- 7 липня Кабмін відмовився призначити Цивінського очільником Бюро. За відсутності об'єктивних перешкод уряд зобов'язаний виконати вимоги закону та затвердити кандидатуру переможця.
- Днями стало відомо, що Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки повторно надіслала до Кабінету Міністрів документи щодо переможця конкурсу Олександра Цивінського, таким чином знову номінувавши його на посаду.
- Крім того, Європейський Союз дипломатичними каналами передав Києву попередження про наслідки у разі, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм закону, який підпорядкував НАБУ і САП Генпрокурору.