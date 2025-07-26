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Консорціум Ощадбанку та Укрексімбанку набув право власності на столичний ТРЦ Gulliver

Процедура стягнення була розпочата у зв'язку із невиконанням власником “Гуліверу” своїх зобов'язань за кредитним договором.

Консорціум Ощадбанку та Укрексімбанку набув право власності на столичний ТРЦ Gulliver
Фото: Бізнес Цензор

Консорціум Ощадбанку та Укрексімбанку набули право власності на торговельно-офісний комплекс Gulliver, який слугував забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом. Про це йдеться на сайті Ощадбанку. 

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Процедура стягнення була розпочата двома державними банками у зв'язку із невиконанням ТОВ "Три О" – боржником, який був власником “Гуліверу” – своїх зобов'язань за кредитним договором.

Банки пропонують усім орендарям “Гуліверу” звернутись до юридичного радника Ощадбанку для переоформлення договірних відносин та повідомляють про відсутність юридичних підстав для здійснення орендних платежів на користь попереднього власника.

Як зазначає Інтерфакс-Україна, членкиня наглядової ради Ощадбанку Роза Тапанова повідомила, що приватизація ТРЦ неможлива — лише управління і продаж як банківського активу.

Раніше в розслідуванні програми “Схеми” йшлося про фінансові зобов’язання компанії "Три О" перед державними Ощадбанком та Укрексімбанком у розмірі 14 млрд грн. Журналісти тоді повідомили, що фактичним власником “Гуліверу” є ексвласник банку "Михайлівський" Віктор Поліщук, проти якого у квітні 2025 року були застосовані персональні економічні санкції.
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