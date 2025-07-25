Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні (№ 4525-IX) та проведення загальної мобілізації (№ 4525-IX).
Про це повідомила пресслужба Верховної ради.
Відповідно до Законів, строк дії воєнного стану продовжено з 05 години 30 хвилин 7 серпня 2025 року на 90 діб. Строк проведення загальної мобілізації також продовжено на відповідний період.
Такі рішення аргументовані триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України.
- 15 липня Верховна Рада підтримала продовження терміну дії воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів – до 5 листопада.
- Тоді за продовження мобілізації віддали голоси 304 депутати, проти – один (Гончаренко), утримався – теж один (Мазурашу).