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Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Це вже 16 продовження воєнного стану та мобілізації.

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації
Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні (№ 4525-IX) та проведення загальної мобілізації (№ 4525-IX).

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Про це повідомила пресслужба Верховної ради.

Відповідно до Законів, строк дії воєнного стану продовжено з 05 години 30 хвилин 7 серпня 2025 року на 90 діб. Строк проведення загальної мобілізації також продовжено на відповідний період. 

Такі рішення аргументовані триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України.

  • 15 липня Верховна Рада підтримала продовження терміну дії воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів – до 5 листопада. 
  • Тоді за продовження мобілізації віддали голоси 304 депутати, проти – один (Гончаренко), утримався – теж один (Мазурашу).
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