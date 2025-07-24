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400 млн грн інвестицій: в Україні запрацював перший завод, який виробляє заморожену здобу Новини компаній

Завод повністю автоматизований, цифровізований і зведений із урахуванням мінімізації зовнішніх ризиків.

400 млн грн інвестицій: в Україні запрацював перший завод, який виробляє заморожену здобу
BAKERY FOOD INVESTMENT

Компанія BAKERY FOOD INVESTMENT офіційно запустила перший в Україні завод із виробництва виробів зі здобного тіста, тіста філо, круасанів, донатів та льоду у місті Хуст, Закарпатської області.

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У травні 2025 року підприємство відкрило першу з п'яти ліній по виробництву здоби, на сьогодні вже працює лінія по виробництву льоду. Як зазначив власник компанії BFI Олег Міщенко, інвестиції у проект склали понад 400 млн грн, а загалом український виробник забезпечує роботою понад 600 співробітників.

Власник компанії BFI Олег Міщенко
Власник компанії BFI Олег Міщенко

«Ми розуміємо, які ризики зараз щодо зведення нового підприємства. Проте ми також розуміємо свою роль у підтримці країни, у наданні робочих місця та формуванні фундаменту стійкого та надійного партнера держави», – розповів Олег Міщенко.

Планова потужність, яку закладено в стратегії до 2027 року — до 3000 тонн продукції на місяць на всіх лініях виробництва: перша лінія з виробництва здоби шокової заморозки, друга – виробництво льоду, третя – вироби з тіста філо, четверта – виготовлення круасанів, п’ята – донатів та пончиків. Разом з тим виробництво націлене на покриття не тільки внутрішнього ринку, а й експорт. У планах компанії експортувати до 30% виробів. Завод повністю автоматизований, цифровізований і зведений із урахуванням мінімізації зовнішніх ризиків.

Завод компанії BAKERY FOOD INVESTMENT
Завод компанії BAKERY FOOD INVESTMENT

«Це фабрика майбутнього – повна автоматизація, цифровізація, мінімальна залежність виробництва від зовнішніх ризиків. Ми будуємо не просто підприємство, а робимо індустріально-соціальний кластер і ставимо виробництво на новий рівень. Нагадаю, що це перший завод в Україні, який виробляє заморожену здобу», – зазначає CEO BFI Євгеній Міщенко.

Він також додав, що в Хусті компанія паралельно реалізує проєкт, орієнтований на громаду та працівників підприємства: навколо виробництва формуватиметься публічний простір із кав’ярнею, пекарнею, піцерією, електрозаправкою, ковзанкою та сімейною зоною відпочинку.

Будівництво завода у Хусті — частина оновленої глобальної стратегії розвитку компанії. В рамках стратегії BAKERY FOOD INVESTMENT  також інвестувала 160 млн грн у модернізацію заводу в Козельці (Чернігівська область), що дозволило збільшити потужності на 25%.

Ключову роль у проекті відіграє Sense Bank, який став фінансовим партнером у межах держпрограми «Доступні кредити 5–7–9%» та ініціативи «Джерело енергії».

Довідково. Компанія BAKERY FOOD INVESTMENT є одним із провідних виробників заморожених хлібобулочних виробів в Україні. Виготовляє широкий асортимент продукції, включаючи мініки, хот-доги та сінабони, які широко представлені в українських маркетах, а також експортуються в 15 країн, в т.ч. США, Грузію, Туреччину та країни Європи.

BFI використовує технологію шокової заморозки, що дозволяє зберігати продукцію при -18°C протягом року без втрати якості. Компанія також відмовилась від використання трансжирів, що робить продукцію придатною для споживання дітьми.

 
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