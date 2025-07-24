400 млн грн інвестицій: в Україні запрацював перший завод, який виробляє заморожену здобу

Компанія BAKERY FOOD INVESTMENT офіційно запустила перший в Україні завод із виробництва виробів зі здобного тіста, тіста філо, круасанів, донатів та льоду у місті Хуст, Закарпатської області.

У травні 2025 року підприємство відкрило першу з п'яти ліній по виробництву здоби, на сьогодні вже працює лінія по виробництву льоду. Як зазначив власник компанії BFI Олег Міщенко, інвестиції у проект склали понад 400 млн грн, а загалом український виробник забезпечує роботою понад 600 співробітників.

Власник компанії BFI Олег Міщенко

«Ми розуміємо, які ризики зараз щодо зведення нового підприємства. Проте ми також розуміємо свою роль у підтримці країни, у наданні робочих місця та формуванні фундаменту стійкого та надійного партнера держави», – розповів Олег Міщенко.

Планова потужність, яку закладено в стратегії до 2027 року — до 3000 тонн продукції на місяць на всіх лініях виробництва: перша лінія з виробництва здоби шокової заморозки, друга – виробництво льоду, третя – вироби з тіста філо, четверта – виготовлення круасанів, п’ята – донатів та пончиків. Разом з тим виробництво націлене на покриття не тільки внутрішнього ринку, а й експорт. У планах компанії експортувати до 30% виробів. Завод повністю автоматизований, цифровізований і зведений із урахуванням мінімізації зовнішніх ризиків.

Завод компанії BAKERY FOOD INVESTMENT

«Це фабрика майбутнього – повна автоматизація, цифровізація, мінімальна залежність виробництва від зовнішніх ризиків. Ми будуємо не просто підприємство, а робимо індустріально-соціальний кластер і ставимо виробництво на новий рівень. Нагадаю, що це перший завод в Україні, який виробляє заморожену здобу», – зазначає CEO BFI Євгеній Міщенко.

Він також додав, що в Хусті компанія паралельно реалізує проєкт, орієнтований на громаду та працівників підприємства: навколо виробництва формуватиметься публічний простір із кав’ярнею, пекарнею, піцерією, електрозаправкою, ковзанкою та сімейною зоною відпочинку.

Будівництво завода у Хусті — частина оновленої глобальної стратегії розвитку компанії. В рамках стратегії BAKERY FOOD INVESTMENT також інвестувала 160 млн грн у модернізацію заводу в Козельці (Чернігівська область), що дозволило збільшити потужності на 25%.

Ключову роль у проекті відіграє Sense Bank, який став фінансовим партнером у межах держпрограми «Доступні кредити 5–7–9%» та ініціативи «Джерело енергії».

Довідково. Компанія BAKERY FOOD INVESTMENT є одним із провідних виробників заморожених хлібобулочних виробів в Україні. Виготовляє широкий асортимент продукції, включаючи мініки, хот-доги та сінабони, які широко представлені в українських маркетах, а також експортуються в 15 країн, в т.ч. США, Грузію, Туреччину та країни Європи.

BFI використовує технологію шокової заморозки, що дозволяє зберігати продукцію при -18°C протягом року без втрати якості. Компанія також відмовилась від використання трансжирів, що робить продукцію придатною для споживання дітьми.