PlayCity оштрафувало телеграм-канал «Труха Україна» за незаконну рекламу азартних ігор

Державне агентство PlayCity оштрафувало на 4,8 млн грн власника Telegram-каналу «Труха Україна» через незаконну рекламу азартних ігор.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

За даними PlayCity, канал розміщував рекламу без реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковою умовою для легального розміщення подібного контенту.

Фахівці виявили регулярну публікацію реклами гральних закладів без належної ідентифікації, відсутність попередження про лудоманію, використання маніпулятивних фраз на кшталт «виграла 2100 грн зі 100», а також відсутність укладених договорів із ліцензованими організаторами азартних ігор.

«Це перший, але не останній кейс. Закон єдиний для всіх — і кожне порушення матиме наслідки», — заявили в Мінцифрі.