PlayCity оштрафувало телеграм-канал «Труха Україна» за незаконну рекламу азартних ігор

Державне агентство PlayCity оштрафувало на 4,8 млн грн власника Telegram-каналу «Труха Україна» через незаконну рекламу азартних ігор.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.
За даними PlayCity, канал розміщував рекламу без реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковою умовою для легального розміщення подібного контенту.
Фахівці виявили регулярну публікацію реклами гральних закладів без належної ідентифікації, відсутність попередження про лудоманію, використання маніпулятивних фраз на кшталт «виграла 2100 грн зі 100», а також відсутність укладених договорів із ліцензованими організаторами азартних ігор.
«Це перший, але не останній кейс. Закон єдиний для всіх — і кожне порушення матиме наслідки», — заявили в Мінцифрі.
- Торік у квітні Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо обмеження на онлайн-казино.
- У травні Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в Інтернеті.
- Уряд тоді обмежив поширення реклами азартних ігор та пов'язаних із ними торговельних марок, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки ЗСУ та інших формувань. Відтепер заборонена реєстрація декількох клієнтських рахунків для одного гравця.
- Під час проведення азартних ігор в Інтернеті їхні організатори зобов’язані запровадити обов’язкові перерви в азартній грі для кожного учасника.