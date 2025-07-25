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TIU: у Нацполіції критично не вистачає електронних браслетів, справних є тільки 145

На балансі Нацполу є 300 пристроїв. 

TIU: у Нацполіції критично не вистачає електронних браслетів, справних є тільки 145
Transparency International Ukraine
Фото: Transparency International Ukraine

Громадська організація Transparency International Ukraine повідомила, що у Національній поліції України все ще критично не вистачає електронних браслетів. Справних пристроїв є 145.

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"За інформацією, яку Національна поліція надала у відповідь на запит TI Ukraine, в Україні зберігається проблема гострої нестачі електронних засобів контролю (ЕЗК), відомих як електронні браслети, для контролю за підозрюваними та обвинуваченими", – йдеться у повідомленні ГО. 

Зазначається, що на балансі Нацполу є 300 ЕЗК. 32 ЕЗК втрачені, у тому числі внаслідок бойових дій. 115 пристроїв несправні. 8 – проходять тестування після довготривалого використання для визначення можливості подальшого безпечного та ефективного застосування.

Справними залишаються лише 145 електронних засобів контролю, і всі вони зараз використовуються для здійснення електронного моніторингу за підозрюваними та обвинуваченими, яких суд зобов’язав носити ЕЗК. Відтак вільних та придатних до використання пристроїв у країні не залишилося.

"Таким чином, майже половина наявних електронних браслетів є непридатними до використання", – зазначили у  TIU.

За даними поліції, остання закупівля ЕЗК здійснювалась ще наприкінці 2019 року, а закупівлю нових планують у 2025-2026 роках за умови наявності фінансування.

"Це створює серйозні перешкоди для ефективного застосування запобіжних заходів, особливо у справах НАБУ, де фігуранти часто є впливовими особами зі зв'язками та ресурсами для втечі та переховування за кордоном", – наголосили у громадській організації і додали, що близько 12% справ у ВАКС розглядаються без обвинувачених через їхнє переховування від суду.

У ситуаціях, коли суд покладає на підозрюваного/обвинуваченого обов'язок носити ЕЗК, але в поліції немає вільного пристрою, сторона захисту, користуючись цим, просять суд змінити перелік обов'язків.

Основна мотивація захисту полягає у відсутності необхідності продовжувати такий захід, оскільки ЕЗК так і не був одягнений на особу, підозрюваний/обвинувачений не порушував жодних інших покладених на нього обов'язків протягом періоду, коли мав носити браслет.

У Transparency International Ukraine кажуть, що прикладами такої проблеми є справи Андрія Одарченка, який переховується за кордоном, та Павла Кириленка, якому суд скасував зобов'язання носити браслет через відстність вільного пристрою. 
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