Один із підозрюваних у справі

Чотирьох осіб підозрюють у організації злочинної групи та привласненні 21 мільйона гривень на махінаціях із нерухомістю. Серед підозрюваних – колишній народний депутат VII–VIII скликань, адвокати та юрист.

Про це повідомили у Нацполіції та Офісі генпрокурора.

Фото: офіс генпрокурора Один із підозрюваних у справі

Ділки пообіцяли передати у власність частину приміщення в Солом’янському районі Києва. Вкладник придбав майнові права на приміщення площею понад 760 кв. м та сплатив його вартість. Утім нерухомість йому так і не передали. Натомість об’єкт незаконно перепродали через підконтрольні структури. Спершу українським компаніям, а згодом іноземній фірмі. Отримані кошти перевели у готівку.

За даними слідства, всі дії були добре сплановані завчасно. У результаті оборудок потерпілому завдали збитків на понад 21 млн грн.

Фото: Офіс генпрокурора Один із підозрюваних у справі

За місцями проживання фігурантів провели обшуки і виявили телефони з листуванням, яке підтверджує домовленості щодо схеми привласнення коштів та відчуження нерухомості.

Організатору та його спільникам прокурори повідомили про підозру у заволодінні майном, легалізації доходів та службовому підробленні. Наразі готується клопотання до суду щодо запобіжних заходів, зокрема взяття під варту.

Слідство за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України триває.

Підозру отримали: колишній народний депутат, директорка підприємства, що виступало контрагентом інвестора, та двоє пособників, які забезпечували юридичний і фінансовий супровід оборудки. Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Нацполіція Одна із підозрюваних у справі

Двом із підозрюваних вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 5 мільйонів гривень. Ще двоє фігурантів перебувають за межами України. Готують документи для їх оголошення у міжнародний розшук.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші можливі учасники злочинної групи, додаткові епізоди протиправної діяльності та канали виведення коштів.