У Росії поскаржилися на атаку понад 100 дронів

У Владикавказі, Грозному, Мінеральних Водах, Нальчику, Ставрополі, Тамбові та Сочі тимчасово не працювали аеропорти.

У Росії поскаржилися на атаку дронів. Зокрема, на залізничну інфраструктуру та підприємства. У міноборони РФ кажуть, що вночі начебто збили 105 безпілотників.

Про це пишуть Astra та Оперативний ЗСУ.

Зазначається, що вибухи лунали щонайменше в Ростовській, Тамбовській областях та Ставропольському краї.

У Владикавказі, Грозному, Мінеральних Водах, Нальчику, Ставрополі, Тамбові та Сочі тимчасово не працювали аеропорти. Лише в Сочі затримували 45 рейсів.

Понад 20 поїздів затримано на півдні Росії після атаки дронів. У Ростовській області після атаки БПЛА на станції Піщанокопська пошкоджена контактна мережа, також є ушкодження у Краснодарському краї.

В Тамбовській області є повідомлення про удари по Тамбовському пороховому заводі в Котовську. Після ударів з території в районі заводу повалив дим.

В Ставропольському краї під удар потрапив завод хімічної промисловості «Невинноміський Азот», що у Невинноміську. Мер заявляє про щонайменше 20 прильотів в місті.

Зазначається, що цей комбінат атакували дрони вже вдруге за останні 2 місяці. У червні він припиняв роботу.

Раніше ЗМІ писали, що підприємство постачає на завод імені Свердлова в Нижегородській області азотну кислоту, яка використовується для виробництва октогену та гексогену, а ті – для артилерійських снарядів.