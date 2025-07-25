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Шістьох людей поранила вчора Росія в Херсонській області

Окупанти знову гатили по будинках. 

Шістьох людей поранила вчора Росія в Херсонській області
Фото: EPA/UPG

Протягом минулої доби Росія поранила в Херсонській області шістьох людей. З них троє – в Херсонській громаді

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Під авіаударами, ворожим дроновим терором та  артилерійськими обстрілами перебували Дудчани, Білозерка, Золота Балка, Дар'ївка, Берислав, Станіслав, Софіївка, Львове, Миколаївка, Тягинка, Одрадокам'янка, Милове, Антонівка, Кізомис, Молодіжне, Наддніпрянське, Янтарне, Томина Балка, Садове, Суханове, Осокорівка, Качкарівка, Томарине, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Зеленівка, Зміївка, Іванівка, Микільське, Монастирське, Новоолександрівка, Новотягинка, Ольгівка, Понятівка, Токарівка, Червоний Маяк та місто Херсон. Про це в Telegram повідомив голова ОВА Прокудін.

“російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 6 приватних будинків”, – сказав він. 

Керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько додав, що в його громаді пошкоджено та зруйновано обʼєкти соціальної інфраструктури – багатоповерхівка, приватні будинки та адмінбудівлі.


  • Російська армія "полює" на цивільних мешканців Херсонської області дронами. Нещодавно росіяни скинули вибухівку на однорічного малюка, внаслідок чого він загинув. 
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