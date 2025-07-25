Назарію Гусакову повідомили про підозру у заволодінні понад 1,3 млн гривень

Назарія Гусакова заочно підозрюють у заволодінні понад 1,3 млн гривень грошей доброчинців.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
“Його благодійна кампанія супроводжувалась активною інформаційною підтримкою через соціальні мережі, Telegram-канали, онлайн-платформи (PayPal, BuyMeACoffee тощо) та за участю публічних осіб і інфлюенсерів, які сприяли поширенню збору”, - йдеться у повідомленні.
В Офісі генпрокурора наголосили, що за даними Львівської міськради, лікування на момент збору він отримував безкоштовно.
Таким чином зібрані кошти не були повністю використані за призначенням, а здебільшого спрямовувались на особисті потреби, азартні ігри, інвестиції в криптовалюти.
У якості свідків та потерпілих допитано понад 400 осіб, встановлено тисячі транзакцій на понад 100 млн гривень, вчинених в якості “благодійних” пожертв.
Водночас, зазначили правоохоронці, точна кількість осіб, які перерахували благодійні пожертви для підозрюваного, ще не встановлена.
Триває аналіз тисяч транзакцій, але вже встановлено, що лише тих, хто перерахував суми більше 10 тис. гривень, більше 1 200 осіб.
- Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському щодо скандальної ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства.
- В червні у соцмережі "Х" почали з'явилися дописи про те, що Назарій Гусаков зі Львова, хворий на спінальну м’язову атрофію, не відповідає на питання про звіти за зібрані на лікування гроші. Авторами дописів були зокрема активісти, які долучалися до зборів для чоловіка.
- Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що Назарій отримує необхідні ліки за кошти міського та державного бюджетів, а також від виробника. Для збільшення дози препарату йому потрібно пройти повторну експертизу. "Коли ми почали надавати хлопцеві медикаменти, сподівалися, що він припинить збір коштів. Проте через деякий час збори були поновлені", ‒ додав очільник Львова.
- Суспільне поспілкувалося із керівницею міського управління охорони здоров’я Мартою Матюшко. Вона розповіла, що із червня 2024 року Назарій Гусаков є учасником міської програми із забезпечення лікарськими засобами пацієнтів, які мають спінальну м’язову атрофію.
- У коментарі Суспільному Назарій розповів, що відкидає всі звинувачення у шахрайстві. Він каже, що часто ліки він купував неофіційно, аби зекономити. І додає, що отримав від міськради 28 флаконів ліків на рік, але нібито його потреба ‒ орієнтовно 40 флаконів. Також гроші потрібні на інші ліки, реабілітацію та побутові потреби.