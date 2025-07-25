Назарію Гусакову повідомили про підозру у заволодінні понад 1,3 млн гривень

У якості свідків та потерпілих допитано понад 400 осіб.

Назарія Гусакова заочно підозрюють у заволодінні понад 1,3 млн гривень грошей доброчинців.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

“Його благодійна кампанія супроводжувалась активною інформаційною підтримкою через соціальні мережі, Telegram-канали, онлайн-платформи (PayPal, BuyMeACoffee тощо) та за участю публічних осіб і інфлюенсерів, які сприяли поширенню збору”, - йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора наголосили, що за даними Львівської міськради, лікування на момент збору він отримував безкоштовно.

Таким чином зібрані кошти не були повністю використані за призначенням, а здебільшого спрямовувались на особисті потреби, азартні ігри, інвестиції в криптовалюти.

У якості свідків та потерпілих допитано понад 400 осіб, встановлено тисячі транзакцій на понад 100 млн гривень, вчинених в якості “благодійних” пожертв.

Водночас, зазначили правоохоронці, точна кількість осіб, які перерахували благодійні пожертви для підозрюваного, ще не встановлена.

Триває аналіз тисяч транзакцій, але вже встановлено, що лише тих, хто перерахував суми більше 10 тис. гривень, більше 1 200 осіб.