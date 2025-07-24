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В Одесі поліція затримала чоловіків, які нападали на підприємців

Їх затримали одразу як вони проникли до будинку бізнесмена. 

В Одесі поліція затримала чоловіків, які нападали на підприємців
Один із затриманих
Фото: Нацполіція

У Одесі правоохоронці затримали угруповання, учасники якого нападали на підприємців.

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Як розповіли у Нацполіції, правоохоронці отримали інформацію та підтвердили її про підготовку нападу на місцевого підприємця.  Тому вжили усіх заходів для встановлення фігурантів та їх майбутніх планів.

Організував діяльність групи 28-річний одесит. У спільники взяв свого 33-річного знайомого. Маючи зв’язки у кримінальних колах, ділки отримували інформацію про осіб – майбутніх жертв.

Надалі вивчали їх графік, обстежували прилеглу територію на наявність камер відеоспостереження, охорони, шляхи підходу та відходу. Після збору необхідної інформації ретельно готувалися до злочину. Фігуранти підшукали авто та залишили його неподалік будинку підприємця, а також речі – одяг, балаклави, рукавиці, скотч, мотузки, зброю тощо.Увечері 23 липня ділки на таксі приїхали до своєї схованки, перевдягнулися у військову форму та пішли зі зброєю на "справу". Однак правоохоронці влаштували засідку.

Учасників групи затримали одразу, як вони вдерлися в будинок. У них вилучили перероблену мисливську гладкоствольну зброю, ніж, стяжки, скотч, балаклави.

Правоохоронці затримали підозрюваних у нападі
Фото: Нацполіція
Правоохоронці затримали підозрюваних у нападі

Організатору та його спільнику оголосили про підозри за ч. 4 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном, вчинений в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.

Слідчі поліції готують клопотання в суд щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання – до 15 років в’язниці з конфіскацією майна.
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