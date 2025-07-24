Головне за ніч та ранок четверга, 24 липня: атаки на Одесу і Черкаси, авіаудар по Харкову, понад 170 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 172 бойових зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли.

У ніч на 24 липня росіяни здійснили масовану атаку на Одесу "шахедами" та іншими БпЛА. Вибухи пролунали у самому центрі міста.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер пізніше написав, що, попри активну роботу протиповітряної оборони, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Спалахнула пожежа на двох поверхах житлової багатоповерхівки, а також сталося займання покрівлі, торговельних павільйонів та автозаправної станції.

Пошкоджено історичні пам'ятки у центрі міста, які перебувають під захистом ЮНЕСКО.

У ДСНС згодом повідомили, що у Одесі унаслідок атаки ворога зруйнована житлова 9-поверхівка – без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з 5-го по 8-й поверхи, горіли оселі на 5-му та 6-му поверхах одного з підʼїздів. Рятувальники евакуювали 33 мешканців та врятували 5 – їх заблокувало у квартирах. За попередніми даними, постраждали 3 особи.

Також горів ринок "Привоз".

Сьогодні, 24 липня, російська армія завдала удару по Черкасах. Постраждали люди, зокрема дитина. У місті були пожежі, але їх ліквідували. Пошкоджені щонайменше 15 багатоповерхівок і місцеве кладовище.

У поліції повідомили про сімох постраждалих людей, серед яких одна дитина. Медики надають необхідну допомогу. Обсяги руйнувань уточнюються.

Поліція та інші профільні служби працюють на місцях подій. Розгорнутий оперативний штаб.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 172 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову дію агресора.

На Лиманському напрямку сталося 28 бойових зіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Середнє, Шандриголове, Дронівка, Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Шипилівка та в напрямку Дружелюбівки, Серебрянки.

Сили оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, пункт управління та 3 артилерійські засоби російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1050 окупантів. Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 046 270 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

ППО вночі збила та подавила 90 ворожих дронів і одну ракету.

Ворог застосував по Україні 107 засобів повітряного нападу.

Більше інформації – в новині.

Сьогодні, 24 липня вдень, російські війська вдарили по центральній частині Харкова авіабомбами.

Є декілька влучань: по цивільному підприємству та поблизу багатоповерхівки. Станом на 12:23 годину відомо вже про 22 потерпілих.

Представники обох партій у Сенаті США закликали владу України не перешкоджати боротьбі з корупцією.

Сенатори занепокоєні, що ухвалений нещодавно в Україні закон, який позбавив НАБУ та САП незалежності, підриває значну частину прогресу у боротьбі з корупцією в країні.

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