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Росіяни атакували центральну частину Харкова. Поранені 42 людини (доповнено)

Удар прийшовся по житловій забудові. 

Росіяни атакували центральну частину Харкова. Поранені 42 людини (доповнено)
Удар по центру Харкова
Фото: Олег Синєгубов в Telegram

Сьогодні, 24 липня вдень, російські війська вдарили по центральній частині Харкова авіабомбами. Є декілька влучань: по цивільному підприємству та поблизу багатоповерхівки. Станом на 18  відомо вже про 42 потерпілих.

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Госпіталізовані принаймні п'ятеро поранених, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"Зокрема, медична допомога знадобилася двом дітям — 10-річна дівчинка зазнала гострої реакції на стрес, у 17-річного хлопця — вибухові поранення з пошкодженням голови. До лікарень доставлено 5 постраждалих, серед них 33-річна жінка – у важкому стані", – сказав він.

Удар припав на Шевченківський район, повідомляв міський голова Ігор Терехов. Було пошкоджено 20 житлових будинків: 17 багатоповерхівок та три приватних домогосподарства в Шевченківському та Холодногірському районах. Вибуховою хвилею було вибито не менше 612 вікон.

Удар також залишив вирву на дорожньому покритті. Згоріли сім автівок, ще 18 – пошкоджено. Руйнацій зазнав виробничий цех текстильного підприємства, адмінбудівля одного з комунальних підприємств та його складське приміщення. 


"Попередньо удар двома КАБами було скоєно по центральній частині Харкова, Шевченківський район, житлова забудова", – написав він у телеграмі.

  • Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Три людини загинули, 5 – постраждали.
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