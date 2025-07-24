Люцифер, Космос, Валькірія, Теона: в Мін'юсті розповіли, як у першому півріччі 2025 року називали дітей

Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції оприлюднив статистику щодо найпоширеніших та рідковживаних імен у І півріччі 2025 року за регіонами.
Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.
За даними територіальних органів реєстрації актів цивільного стану, в першому півріччі 2025 року хлопчиків найчастіше називали такими іменами: Олександр, Марк, Тимофій, Матвій, Максим, Артем, Богдан, Дамір, Богдан, Данило, Дмитро, Макар.
Найпопулярнішими іменами для дівчаток були: Софія, Емілія, Єва, Мілана, Соломія, Вікторія, Поліна, Анна, Марія, Вероніка.
У Київській області популярними жіночими іменами стали: Анастасія, Аліса, Єва, Ніколь, Марія, Мілана, Поліна, Софія, Соломія, а чоловічі: Дамір, Максим, Давид, Тимофій, Матвій, Макар, Марк, Артем, Богдан, Олександр. Найменш вживаними іменами дівчаток на Київщині стали Лукерія, Айсель, Теона, Лєкса, Каталія, а хлопчиків – Еван, Вогнедар, Іві, Елізар, Єлісей, Даромир.
Серед незвичних імен хлопчиків також є античні – Арей, Еней, слов’янські – Аскольд, Зореслав, Радомир, імена персонажів із серіалів – Карпо та Лаврін, а також Космос, Люцифер і Оскар.
Тим часом дівчаток називали такими рідкісними іменами, як Аліша, Ассоль, Валькірія, Лола, Лукерія, Аврора, Жасмін, Лія-Айлін, Еден Росе, Муначімсо Айв та іншими.
Повний перелік найпопулярніших та найменш вживаних імен, якими називали дітей у першому півріччі 2025-го року, по областях можна переглянути за посиланням.
- У 2018 році у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує заборонити батькам давати своїм дітям імена, що "ображають суспільну мораль" і називати немовлят Януковичами та Золушками. Пропонувалося заборонити дитині давати ім'я і міняти його на складене з назв неживих предметів, придуманих персонажів, географічних назв, титулів, хвороб, абревіатур; одночасно літери, символи та цифри; нецензурну лексику тощо. Однак, цей законопроєкт не схвалили. Такий проєкт також намагалися впровадити у 2014 році.
- Пізніше голова Мін'юсту заявив, що на цей момент в Україні не існує обмежень на присвоєння імені дитині. Він зазначив, що вже неодноразово чув побоювання з боку громадськості, що Мін'юст може заборонити батькам називати дітей незвичайними іменами, однак сам вважає такі заборони консервативним підходом.
- 3 листопада 2020 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо права фізичної особи на заміну по батькові". Законом доповнено статтю 295 Цивільного кодексу та статтю 149 Сімейного кодексу положеннями, які дозволяють фізичній особі змінювати не лише своє прізвище та (або) ім‘я (що вже передбачено чинним законодавством), а й по батькові.
- Згідно з законом, змінювати на власний розсуд своє прізвище, ім'я та (чи) по батькові дозволяється із 16 років. З 14 років дозволяється змінити своє прізвище, ім'я та (або) по батькові за згодою батьків чи піклувальників. Закон набув чинності 1 січня 2021 року.