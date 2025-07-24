Люцифер, Космос, Валькірія, Теона: в Мін'юсті розповіли, як у першому півріччі 2025 року називали дітей

Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції оприлюднив статистику щодо найпоширеніших та рідковживаних імен у І півріччі 2025 року за регіонами.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

За даними територіальних органів реєстрації актів цивільного стану, в першому півріччі 2025 року хлопчиків найчастіше називали такими іменами: Олександр, Марк, Тимофій, Матвій, Максим, Артем, Богдан, Дамір, Богдан, Данило, Дмитро, Макар.

Найпопулярнішими іменами для дівчаток були: Софія, Емілія, Єва, Мілана, Соломія, Вікторія, Поліна, Анна, Марія, Вероніка.

У Київській області популярними жіночими іменами стали: Анастасія, Аліса, Єва, Ніколь, Марія, Мілана, Поліна, Софія, Соломія, а чоловічі: Дамір, Максим, Давид, Тимофій, Матвій, Макар, Марк, Артем, Богдан, Олександр. Найменш вживаними іменами дівчаток на Київщині стали Лукерія, Айсель, Теона, Лєкса, Каталія, а хлопчиків – Еван, Вогнедар, Іві, Елізар, Єлісей, Даромир.

Серед незвичних імен хлопчиків також є античні – Арей, Еней, слов’янські – Аскольд, Зореслав, Радомир, імена персонажів із серіалів – Карпо та Лаврін, а також Космос, Люцифер і Оскар.

Тим часом дівчаток називали такими рідкісними іменами, як Аліша, Ассоль, Валькірія, Лола, Лукерія, Аврора, Жасмін, Лія-Айлін, Еден Росе, Муначімсо Айв та іншими.

Повний перелік найпопулярніших та найменш вживаних імен, якими називали дітей у першому півріччі 2025-го року, по областях можна переглянути за посиланням.