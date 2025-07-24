На Дніпропетровщині запровадять евакуаційні групи поліції "Білий янгол"

У Дніпропетровській області почнуть функціонувати евакуаційні групи поліції "Білий янгол".

Як повідомила пресслужба Національної поліції, про це йшлося під час наради начальника поліції Дніпропетровської області Олександр Ганжа та керівника поліції Донеччини Руслан Осипенкf.

На ній обговорили організаційні питання, щоб у найкоротші терміни на Дніпропетровщині в повну силу запрацювали екіпажі поліції, спеціально підготовлені для допомоги та евакуації мирного населення з прифронтових територій області.

У поліції нагадали, що Донеччина стала першим регіоном країни, де ще в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії були запроваджені екіпажі "Білий янгол". Сьогодні поліцейські Донеччини мають значний досвід роботи у цьому напрямку і діляться ним з поліцією Дніпропетровщини, де незабаром буде запроваджена робота таких груп.

Як зазначив начальник ГУНП в Дніпропетровській області Олександр Ганжа, в умовах посилення російських обстрілів та наближення фронту до кордонів Дніпропетровської області важливо переймати успішні рішення, покликані рятувати людські життя.

Фото: Нацполіція На Дніпропетровщині почнуть працювати екіпажі "Білий янгол"