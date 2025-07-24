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На Дніпропетровщині запровадять евакуаційні групи поліції "Білий янгол"

Правоохоронці Донеччини поділилися досвідом евакуації із поліцією Дніпропетровщини.

На Дніпропетровщині запровадять евакуаційні групи поліції "Білий янгол"
Екіпаж "Білий янгол"
Фото: Нацполіція

У Дніпропетровській області почнуть функціонувати евакуаційні групи поліції "Білий янгол".

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Як повідомила пресслужба Національної поліції, про це йшлося під час наради начальника поліції Дніпропетровської області Олександр Ганжа та керівника поліції Донеччини Руслан Осипенкf.

На ній обговорили організаційні питання, щоб у найкоротші терміни на Дніпропетровщині в повну силу запрацювали екіпажі поліції, спеціально підготовлені для допомоги та евакуації мирного населення з прифронтових територій області.

У поліції нагадали, що Донеччина стала першим регіоном країни, де ще в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії були запроваджені екіпажі "Білий янгол". Сьогодні поліцейські Донеччини мають значний досвід роботи у цьому напрямку і діляться ним з поліцією Дніпропетровщини, де незабаром буде запроваджена робота таких груп.  

Як зазначив начальник ГУНП в Дніпропетровській області Олександр Ганжа, в умовах посилення російських обстрілів та наближення фронту до кордонів Дніпропетровської області  важливо переймати успішні рішення, покликані рятувати людські життя.

На Дніпропетровщині почнуть працювати екіпажі &quot;Білий янгол&quot;
Фото: Нацполіція
На Дніпропетровщині почнуть працювати екіпажі "Білий янгол"

  • Нещодавно у Покровську під час евакуації важкопоранених "Білий янгол" потрапив під удар дронів.
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