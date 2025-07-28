АРМА продає російське судно "ANKA", яке вивозило з Криму крадене українське зерно

Наприкінці 2024 року судно доставило з порту Севастополь близько 5 тисяч тонн української пшениці.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів прийняло в управління для подальшої реалізації морське судно "тіньового флоту" РФ, ідеться у повідомленні АРМА.

"Корабель "ANKA" зухвало порушив державний кордон та зайшов до порту тимчасово окупованого Криму — з порушенням українського законодавства та міжнародно визнаного статусу півострова", — ідеться у повідомленні.

Корабель передали АРМА для подальшої реалізації за рішенням слідчого судді. Це сталося на підставі клопотання Головного управління СБУ в АР Крим у межах кримінального провадження щодо незаконного в’їзду на тимчасово окуповану територію.

"АРМА має усталену та ефективну співпрацю з ГУ СБУ в АР Крим, зокрема у сфері передачі суден, які є речовими доказами у справах щодо порушення режиму окупованої території. Це не перший та далеко не останній приклад, коли злагоджені дії АРМА та правоохоронних органів дозволяють не лише забезпечити законність, а й перетворити речовий доказ на джерело користі для держави", — кажуть в агенстві.

За даними СБУ, наприкінці 2024 року судно доставило з порту Севастополь близько 5 тисяч тонн української пшениці. Її вивезли з тимчасово окупованої частини півдня України. У квітні 2025 року судно заарештували.