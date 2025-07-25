ЗМІ: кіберфахівці ГУР отримали повний доступ до серверів із документацією окупаційної “влади” Криму

Джерело у розвідці повідомило, що серед отриманих документів є дані з грифами “таємно” про військові об’єкти та логістичні маршрути.

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони завдали “цифрового” удару по окупаційній “владі” Криму, унаслідок якого знищено всі дані на “урядових” серверах окупантів, передає Укрінформ із посиланням на співрозмовника в українській розвідці.

“Внаслідок успішної спецоперації кіберфахівці Головного управління розвідки отримали повний доступ до серверів з усією документацією окупаційної влади Криму. Масштабна операція тривала кілька днів. Потужна DDoS-атака фактично паралізувала інформаційні системи та мережеву інфраструктуру в Криму”, – заявило джерело.

Співрозмовник зазначив, що поки окупанти з’ясовували причину “падіння” урядових сервісів та систем, кіберфахівці ГУР проникли до електронних кабінетів керівництва окупаційної влади на ТОТ АРК та отримали доступ до таких цифрових ресурсів, як система електронного документообігу “Діалог”, система електронного документообігу “СЭД”, “Дело”, система бухгалтерського обліку “1С:Документооборот”, “Directum” та “АТЛАС”.

У ГУР заявили, що протягом двох днів було викачано 100 Тб даних з документацією так званого “уряду Республіки Крим”. Серед документів є дані з грифами “таємно” про військові об’єкти та логістичні маршрути постачання окупаційних військ на півострові.

“Там викачано стільки даних, що незабаром ми дізнаємось чимало сенсацій про діяльність та злочини російських окупантів в українському Криму. Висловлюємо “подяку” за можливість реалізації спецоперації заступнику міністра охорони здоров’я окупаційного уряду Криму Антону Лясковському”, – сказав співрозмовник.

Він зазначив, що після копіювання цінної інформації кіберфахівці ГУР знищили всі дані, що зберігалися на серверах регіональних та районних урядових установ, міністерств та відомств окупаційної влади на ТОТ АРК.

За даними розвідки, успішну операцію українських хакерів у Криму помітили в Москві.

“У Держдумі РФ вже назвали це елементами “гібридної війни”. Тим часом в окупаційному Міністерстві внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму відзначили, що "технічні фахівці проводять усі необхідні заходи з відновлення. Однак деякі сервіси можуть бути недоступні для користування абонентами", – розповіло джерело.