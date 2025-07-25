Основним завданням фігуранта був пошук і передача координат мобільних вогневих груп та комплексів ППО.

Служба безпеки України затримала 42-річного місцевого продавця дитячих колясок, який передавав росіянам координати позицій української ППО у Харкові.

Як зазначає СБУ, чоловік під час повітряних тривог виходив на балкон та фіксував роботу систем протиповітряної оборони, а потім надсилав дані кураторам з ФСБ через анонімні чати.

Вдома у затриманого знайшли телефон із доказами контактів з окупантами.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ. Підозрюваному загрожує до 8 років ув’язнення.

Затримання провели кіберфахівці СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Харківщини.