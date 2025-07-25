Служба безпеки України затримала 42-річного місцевого продавця дитячих колясок, який передавав росіянам координати позицій української ППО у Харкові.
Як зазначає СБУ, чоловік під час повітряних тривог виходив на балкон та фіксував роботу систем протиповітряної оборони, а потім надсилав дані кураторам з ФСБ через анонімні чати.
Вдома у затриманого знайшли телефон із доказами контактів з окупантами.
Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ. Підозрюваному загрожує до 8 років ув’язнення.
Затримання провели кіберфахівці СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Харківщини.