Ціни рекордно низькі, але грошей на імпорт замало. Чи є ризик дефіциту газу взимку?

Україна значно прискорила темпи закачування газу в підземні сховища. У середньому за добу запаси поповнюють на понад 50 млн кубів. Приблизно половина цього обсягу — імпортний газ. І саме з ним можуть виникнути проблеми, адже державі досі бракує грошей на закупівлі у ЄС. Нафтогаз звітує про нові кредити , однак дефіцит коштів може сягати 1.5 млрд доларів. У Кабміні переконують: країна встигне накопичити достатні запаси газу. Але водночас урядовці не виключають, що імпорт пального може тривати й після початку опалювального сезону.

Темпи закачування газу зростають

Україна накопичила в підземних сховищах понад 9 млрд кубометрів палива. Цього замало для опалювального сезону — і запаси поповнюють щоденно. Працює внутрішній видобуток, Нафтогаз закуповує паливо з-за кордону. Газу на європейському ринку вдосталь, проблема в іншому: Україні бракує коштів на імпорт.

Фото: utg.ua Українське газове сховище

Цифри поки що не вражають: сховища заповнені приблизно на третину, Україна накопичила на 14 % газу менше, ніж було торік у цей час. Загалом теперішні запаси газу є одними з найнижчих за понад десять років.

Кабінет Міністрів не оприлюднює, скільки газу планують закачати до початку опалювального сезону (тобто до 1 листопада). Цю інформацію вперше засекретили.

«Для впевненого проходження опалювального сезону необхідно мати в підземних сховищах газу 13,5 млрд кубометрів. Мій прогноз — буде 12–12,5 млрд з подальшою докупівлею упродовж зими залежно від погодних умов. Тобто наразі катастрофічний сценарій наповнення сховищ видається малоймовірним», — вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Експерт додає: цей прогноз не враховує воєнних загроз. Ризики російських ударів по інфраструктурі видобутку залишаються. Цілком ймовірно, що взимку Кремль може повернутися до кампанії атак по родовищах, і це може кардинально змінити ситуацію.

Але вже й тепер газова інфраструктура періодично стає ціллю росіян. Скажімо, у вівторок, 22 липня, Росія завдала нового масованого удару по об'єктах газовидобутку. Кремль застосував десятки дронів, повідомили в Нафтогазі. У компанії додали: їхні об’єкти не мають жодного військового значення, у росіян одне завдання — зірвати підготовку до опалювального сезону і створити взимку проблеми з газопостачанням споживачів.

Фото: Укргазвидобування

Фахівці аналітичного центру DiXi Group натомість вважають, що на зиму Україні потрібно накопичити не менш ніж 15 млрд кубометрів газу. Йдеться про так званий позитивний сценарій, коли така кількість палива дозволить країні стабільно пройти кризові ситуації — екстремальні морози чи масовані атаки.

З червня Україна прискорила процес наповнення сховищ. По-перше, певну кількість родовищ вдалося відновити після зимових атак (з метою безпеки точних даних держава не публікує). По-друге, ціни на газ на конкурентному ринку в Україні останніми місяцями значно зростали, що стимулювало компанії імпортувати пальне з ЄС. По-третє, споживання газу всередині країни на мінімальному рівні. Завдяки усім цим факторам щодоби Україна закачує у сховища приблизно 55 млн кубів блакитного палива.

Трохи менше від половини цього обсягу припадає на імпорт. За таких умов накопичити достатні запаси до початку опалювального сезону цілком можливо. Головне, щоб держава зуміла знайти достатньо коштів на закупівлі газу з-за кордону.

«Відбувається відновлення, але й стаються постійні втрати видобутку — і це теж факт. Зусилля в підготовці до зими докладаються максимальні з того, що зараз можна зробити. Але водночас ми були в такій поганій ситуації наприкінці попередньої зими, що зараз відстаємо від накопичення приблизно на 30 %», — розповідає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Фото: Олександр Попенко Олександр Харченко

Найімовірніше, Україні доведеться імпортувати газ і взимку, вважає Олександр Харченко. А це означає, що витрати Нафтогазу зростуть. Позаяк вартість палива в опалювальний сезон може бути чи не удвічі-утричі вищою, ніж улітку.

Минулий опалювальний сезон був одним з найскладніших для газової галузі за весь час незалежності України. Росіяни здійснили кілька серій масованих атак по українських родовищах. Видобуток взимку-навесні впав чи не удвічі, і Україні довелося екстрено імпортувати пальне. Дефіциту уникнули, однак опалювальний сезон Україна завершила практично з порожніми сховищами.

Багато нарад, поки що замало рішень

Нафтогаз продовжує шукати кошти на імпорт газу з європейського ринку. У компанії повідомили: отримали кредити на понад 190 млн євро від ПриватБанку й Укргазбанку. За ці кошти Україна зможе законтрактувати пів мільярда кубів газу. За нинішніх темпів йдеться про імпорт упродовж трьох-чотирьох тижнів.

«Це системно проблеми не вирішує, на жаль. Їм (Нафтогазу. — LB.ua) потрібно ще щонайменше 1,5 млрд доларів, щоб перекрити проблеми з обсягами газу. Де і як вони будуть взяті — досі немає чіткої відповіді», — каже Олександр Харченко.

Навесні Нафтогаз також отримав 270 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку. Також майже 140 млн євро грантових коштів надала Норвегія.

Навіть в умовах гострого дефіциту коштів уряд не піде на підвищення тарифів для населення, переконаний Олександр Харченко. По-перше, це питання політичне і може серйозно вдарити по рейтингах влади. По-друге, поки вищі тарифи запрацюють і споживачі оплатять нові рахунки, може минути кілька місяців, а газ потрібно купувати вже.

У Міністерстві енергетики вкотре повторили: палива на зиму буде достатньо. А от нові російські атаки по газовій інфраструктурі виключати не варто, додають урядовці.

«Я не сказав би, що ризик дефіциту є великим для населення і для бюджетних установ. За будь-яких умов і темпів закачування газу для домогосподарств вистачить. Тобто для приготування їжі, для опалення та генерації електроенергії. Його може не вистачити промисловим підприємствам. Тут є ризик», — припускає фахівець галузі енергетики Геннадій Рябцев.

Новопризначена міністерка енергетики першу робочу нараду провела саме на тему закачування газу на зиму. Світлана Гринчук повідомила: підготовка до опалювального сезону — це пріоритет. Натомість керівництво Нафтогазу відзвітувало: «Фіналізують домовленості з фінансовими інституціями щодо закупівлі імпорту в необхідному обсязі». Але без жодної конкретики, чи вдалося знайти додаткові майже 1.5 млн доларів.

Фото: Міністерство енергетики України Світлана Гринчук

Ще наприкінці червня попередній міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що до початку опалювального сезону Україна планує закупити на європейському ринку щонайменше 4,6 млрд кубів газу. Скільки саме з цього обсягу вже закачали — офіційно невідомо, уряд не оприлюднює цифр.

«Ми живемо в умовах невизначеності і війни, бо не розуміємо, чи будуть атаки. А якщо будуть, то які наслідки нас спіткають. Навіть якщо ми закачаємо 13 млрд кубів до листопада, це ще не означає, що проблеми не стануться саме через обстріли», — каже фахівець галузі енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Україна більше не може покрити потребу в газі лише шляхом внутрішнього видобутку. Хоча, скажімо, у 2024 році держава не імпортувала пальне. Але після масованих обстрілів взимку-навесні такий варіант вже неможливий.

Торік Україна видобула понад 19 млрд кубів газу. Більшу частину пального на-гора видали саме державні компанії. Скажімо, частка Укргазвидобування складає понад 76 % від загального річного обсягу.

Буріння нових свердловин — це тривалий і дорогий процес. Він складається з кількох етапів: вибір ділянки, отримання ліцензій, оцінка впливу на довкілля й буріння пошукових свердловин. Тому різкого стрибка внутрішнього видобутку не варто очікувати.

Фото: Укргазвидобування

«Лише кожна третя свердловина успішна. Ви можете закопати 10–15 мільйонів і нічого не отримати. Знайшовши газ, ви повинні побудувати технологічні об'єкти, прокласти газопроводи, приєднатися до системи. І лише тоді кубометри газу підуть. Чотири–п'ять років — це об'єктивний мінімум», — пояснює голова Асоціації видобувників газу Артем Петренко.

Ціни на газ знижуються

Кінець липня — чи не найліпша пора для імпорту газу. Зараз ціна на європейському ринку складає менш як 400 доларів. Це найнижча вартість за останні три місяці: пропозиція від продавців велика, а от надмірного попиту немає.

Норвегія відновила великі обсяги постачання газу після зупинки на технічне оновлення одного з найбільших родовищ Європи. А ризики ще дужчого воєнного протистояння на Близькому Сході знизилися. Трафік через Ормузьку протоку, на яку припадає п’ята частина світової торгівлі зрідженим газом, працює без жодних проблем. Іран більше не погрожує перекрити цей важливий морський шлях.

Ціни і надалі можуть знижуватися, на це вказує ряд факторів.

По-перше, дилери законтрактували великі партії скрапленого газу, найближчими тижнями танкери прибудуть у європейські порти. За даними ExPro, йдеться про майже два десятки суден. По-друге, через безхмарну та спекотну погоду збільшується генерація електроенергії сонячними станціями. А це означає, що для виробництва світла спалюють значно менше газу. По-третє, ЄС і США уклали торговельну угоду, яка передбачає, що європейці купуватимуть енергетичних ресурсів у американських компаній на 250 мільярдів доларів щороку, і додаткові обсяги енергоносіїв на континенті також вплинуть на ціни.

Загалом європейські сховища вже заповнені майже на 70 %, ніяких проблем — усе йде за планом.

Фото: mev.gov.ua Микола Колісник

«Завдяки міждержавним з’єднанням практично з усіма країнами-сусідами ми диверсифікуємо постачання й можемо імпортувати енергоресурси протягом опалювального сезону», — каже заступник міністерки енергетики Микола Колісник.

Держава зацікавлена в тому, щоб закордонні компанії зберігали газ в українських підземних сховищах. Бо що більше блакитного палива під землею, то легше його підіймати для потреб країни під час опалювального сезону, надто в період найдужчих морозів.

Однак після серії російських атак іноземці не поспішають закачувати паливо в Україну. Наразі газ нерезидентів складає менш ніж 1 % від заповненості сховищ.