Уночі Росія атакувала газову інфраструктуру України, є руйнування

Такі атаки відбуваються регулярно і мають на меті зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням під час холодів.

У ніч проти 22 липня росіяни атакували дронами газовидобувні підприємства "Нафтогазу України".

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Уночі Росія вкотре масовано атакувала газову інфраструктуру. Десятки дронів по об’єктах Групи Нафтогаз. Є руйнування", - написав він у фейсбуці.

Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють команди фахівців.

Корецький зазначив, що це - черговий масований обстріл інфраструктури газовидобутку. Такі атаки Росії відбуваються регулярно і мають на меті зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів.