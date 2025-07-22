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Уночі Росія атакувала газову інфраструктуру України, є руйнування

Такі атаки відбуваються регулярно і мають на меті зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням під час холодів.

Уночі Росія атакувала газову інфраструктуру України, є руйнування
Ілюстративне фото
Фото: пресслужба НАК

У ніч проти 22 липня росіяни атакували дронами газовидобувні підприємства "Нафтогазу України".

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Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький. 

"Уночі Росія вкотре масовано атакувала газову інфраструктуру. Десятки дронів по об’єктах Групи Нафтогаз. Є руйнування", - написав він у фейсбуці. 

Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють команди фахівців. 

Корецький зазначив, що це - черговий масований обстріл інфраструктури газовидобутку. Такі атаки Росії відбуваються регулярно і мають на меті зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів.

  • Раніше повідомлялося, що цього року Росія здійснила вже більше 10 масованих атак на газові об’єкти України, пошкодивши до 40% інфраструктури. А з 2022 року ворог уразив понад 63 тисячі малих та великих об’єктів енергетики.
  • Минулий опалювальний сезон Україна завершила успішно, попри того, що Росія здійснила 9 масованих і десятки менших атак проти нашої енергосистеми. 
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