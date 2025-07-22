Уночі Росія атакувала газову інфраструктуру України, є руйнування

У ніч проти 22 липня росіяни атакували дронами газовидобувні підприємства "Нафтогазу України".
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
"Уночі Росія вкотре масовано атакувала газову інфраструктуру. Десятки дронів по об’єктах Групи Нафтогаз. Є руйнування", - написав він у фейсбуці.
Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють команди фахівців.
Корецький зазначив, що це - черговий масований обстріл інфраструктури газовидобутку. Такі атаки Росії відбуваються регулярно і мають на меті зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів.
- Раніше повідомлялося, що цього року Росія здійснила вже більше 10 масованих атак на газові об’єкти України, пошкодивши до 40% інфраструктури. А з 2022 року ворог уразив понад 63 тисячі малих та великих об’єктів енергетики.
- Минулий опалювальний сезон Україна завершила успішно, попри того, що Росія здійснила 9 масованих і десятки менших атак проти нашої енергосистеми.