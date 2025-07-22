На кордоні затримали дві "пари". Один з чоловіків їхав із двома дружинами: колишньою і теперішньою

На українсько-польському кордоні прикордонники виявили "пари", які намагалися виїхати з України. У одному із випадків чоловік їхав одразу із двома дружинами: теперішньою та колишньою.

Як розповіли у ДПСУ, оперативники 7 прикордонного Карпатського загону в пунктах пропуску «Смільниця» та «Нижанковичі» зафіксували нестандартні ситуації під час перевірки документів подорожніх.

У «Смільниці» увагу прикордонників привернув 54-річний уродженець Донеччини, який намагався виїхати з країни у супроводі одразу двох дружин – колишньої та теперішньої. Шлюб із нинішньою, 66-річною жінкою з інвалідністю ІІ групи, чоловік уклав невдовзі після офіційного розлучення. Виявилося, що його нова обраниця – сусідка, яка раніше вже була заміжня за 30-річним племінником попередньої дружини того ж чоловіка.

"Ще одну «мелодраматичну» історію зафіксовано в «Нижанковичах». 37-річний уродженець Сумщини уклав шлюб із 47-річною жінкою з інвалідністю ІІІ групи. За словами чоловіка, знайомство відбулося завдяки його брату, який і «підсобив» у пошуках нареченої", – розповіли прикордонники.

Зібрані матеріали передали правоохоронним органам для подальшої перевірки на предмет можливих порушень законодавства.

Фото: ДПСУ Затримані на кордоні люди