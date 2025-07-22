У благодійному фонді зазначили, що Повітряним силам ЗСУ бракувало мобільності в питаннях обслуговування як самих F-16, так і їхнього авіаційного озброєння.

У межах «Проєкт 61» Благодійний фонд «Повернись живим» за запитом Міністерство оборони України, з підтримкою державної компанії Укрнафта розробили, придбали та передали для Командування Повітряних Сил ЗСУ перші в країні мобільні комплекси для обслуговування літаків нового зразка.

Фонд зазначає, що в умовах реальної війни, коли ворог полює на літаки й аеродроми, Повітряним Силам бракувало мобільності в питаннях обслуговування як самих F-16, так і їхнього авіаційного озброєння.

Це унікальна, самостійна та ефективна екосистема, яка спирається на реальні потреби України у цій війні:

мобільний комплекс планування місій, де проводиться передпольотний брифінг льотчиків та супровід бортів у ближній зоні;

два комплекси підготовки авіаційного озброєння, які прискорюють підготовку та перевірку боєприпасів, а також полегшують їх підвіску до літака.

«Раніше для підвіски одного боєприпасу було необхідно від 10 до 12 осіб. Завдяки цьому комплексу, тепер це можливо реалізувати за допомогою трьох людей», — розповідає Сергій, представник «Офісу 61», який займається розвитком державної авіації.

Втілити в життя це просте, але таке необхідне рішення допомогла Укрнафта, яка зробила внесок у 49 438 176,90 грн. Ця екосистема враховує передовий досвід Європи, спирається на реальні потреби України та допомагає літакам нового зразка реалізувати весь свій потенціал.

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