УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу

За даними Української правди, в НАБУ готують підозру співвласнику "Студії «Квартал 95» Тімуру Міндічу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.

Журналісти також звернули увагу, що начальник співробітників Національного антикорбюро, які опинилися в одному поїзді з бізнесменом-втікачем Геннадієм Боголюбовим і яких СБУ підозрює в сприянні його виїзду за кордон, є Олександр Скомаров, який займався справою колишнього віцепрем'єра – міністра національної єдності Чернишова. Йому правоохоронці закидають тісні стосунки з народним депутатом Федором Христенком, якому вчора заочно оголосили підозру в роботі на Росію.

"Власне, співрозмовники УП в НАБУ пов'язують рейд проти них із «помстою Офісу за справу Чернишова»", – йдеться у матеріалі.

Справи проти детективів НАБУ і перевірка САП

Вранці 21 липня джерела LB і інших редакцій повідомили про проведення обшуків в окремих детективів НАБУ. Їх перевіряли на предмет можливих зв'язків із росіянами.

Згодом СБУ та Офіс генерального прокурора опублікували перше офіційне повідомлення про затримання керівника регіонального управління Руслана Магамедрасулова. Він, за даними слідства, сприяв продажу технічних конопель у Дагестан. А також спілкувався з нардепом-втікачем від забороненої ОПЗЖ Федором Христенком.

Після цього вони повідомили про заочне оголошення підозри Христенку. За даними слідства, він співпрацював з російською спецслужбою і налагодив "тісні стосунки з окремими керівниками НАБУ". Зокрема, Магамедрасуловим.

"Інший посадовець, з яким у народного депутата відбувалися контакти, – керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. Є докази, що дружина Скомарова в 2022 році покидала країну на автомобілі, що належав сімʼї нардепа-втікача Христенка. Задокументовано, що підлеглі Олександра Скомарова детективи НАБУ за дорученням народного депутата Христенка допомогли перетнути державний кордон Геннадію Боголюбову. Зокрема встановлено, що двоє співробітників Бюро супроводжували олігарха-втікача в потягу, під час його втечі за кордон. Крім того, за наявною в слідства інформацією, інший український олігарх Ігор Коломойський теж планував вирішити свої кримінальні справи за допомогою Олександра Скомарова, у разі його перемоги в конкурсі на керівника Бюро економічної безпеки, де він брав участь", – сказали в ОГП.

Однак в НАБУ повідомили, що детективи опинилися з одному вагоні з Боголюбовим випадково: вони їхали на запрошення на Ініціативи з повернення вкрадених активів (StAR), яка є спільною програмою Світового банку та Управління ООН з наркотиків та злочинності.

"Поїздка була офіційною, завчасно погодженою і відбулася з метою участі у серії двосторонніх зустрічей у межах Глобального форуму з повернення активів, що проходив 25-27 червня у Відні. Жоден з учасників відрядження не знайомий із особою, згаданою у відео СБУ. Співробітники НАБУ не мають жодного стосунку до поширених у відео тверджень, зокрема щодо так званої «допомоги у втечі» чи «купе прикриття»", – повідомили в Бюро.

Окрім того, СБУ заявила про викриття в роботі на Росію співробітника “елітного” відділу НАБУ – Д2. Служба заявила про викриття "крота" ФСБ у лавах підрозділу НАБУ. Його нібито курував ексзаступник керівника охорони Віктора Януковича.

Служба безпеки задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку працівника. Йому повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України про державну зраду (ч. 1 ст. 111) та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 3 ст. 362).

У НАБУ заявляють, що інформація стосовно можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників НАБУ, надійшла від керівництва СБУ ще в серпні 2023 року. Під час спільної перевірки жодних доказів чи свідчень того, що працівник НАБУ був обізнаний про зв’язки представника УДО з російськими спецслужбами, не виявлено.

Загалом у НАБУ повідомили, що з обшуками без судових рішень прийшли до 15 їхніх співробітників. А В САП розповіли, що СБУ взялася перевіряти те, як у неї дотримуються доступу до державної таємниці. Прокуратура і НАБУ висловили застереження, що слідчі можуть отримати інформацію про заплановані спецоперації і розслідування. В СБУ відповіли, що це не так.

Згодом з’ясувалося, що підозри оголосили за ДТП. У ДБР заявили, що підозрюють трьох працівників НАБУ в скоєнні трьох аварій із потерпілими. Двох з них вони хочуть утримувати під вартою і клопотатимуть про це до суду. ДБР не уточнило, коли були скоєні ці ДТП. З’ясувалося, що це аварії 2021 і 2023 років, і відповідні органи про них знали – так повідомили в НАБУ.

З критикою того, що відбувається довкола НАБУ, уже виступили посли Group of 7.