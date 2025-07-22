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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 12 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 528 людей, у тому числі 7 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 12 отримали поранення
Краматорськ
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 12 отримали поранення. 

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 21 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Краматорську, Костянтинівці і Зарічному. Ще 12 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 22 липня.

Покровський район. У Родинському поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку. У Добропіллі поранено 2 людини.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено будинок і автомобіль; у Шандриголовому поранено людину, пошкоджено будинок; у Зарічному загинула людина. У Слов'янську поранено 5 людей, пошкоджено 5 багатоповерхівок , адмінбудівлю і 10 автівок. У Краматорську 1 людина загинула і 6 поранені, пошкоджено 3 багатоповерхівки і адмінбудівлю. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 11 приватних будинків, склад, авто і лінію електропередач.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
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