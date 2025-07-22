У двох громадах Сумщини через російські обстріли постраждали люди

Протягом доби російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 32 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області.

У ОВА повідомили, що у Путивльській громаді внаслідок удару БпЛА травмовані 11 цивільних осіб: 1996 р.н., 2003 р.н., 2005 р.н., 1982 р.н., 1977 р.н., 1984 р.н., 1991 р.н., 1992 р.н., 1983 р.н., 2001 р.н, а також дитина 2020 р.н.

У Сумській громаді внаслідок удару КАБ є поранені, серед них одна дитина. Наразі троє поранених у лікарні, ще одному допомогу надали на місці. Також до медиків зверталися 12 постраждалих на місці.

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ:

15 скидань ВОГ з БпЛА;

майже 20 ударів КАБів;

20 ударів РСЗВ.

Також росіяни били FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури:

у Великописарівській сільській громаді пошкоджено 2 приватних житлових будинки;

у Путивльській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Сумській громаді пошкоджено 2 приватні будинки, 5 багатоквартирних житлових будинків, 1 торговий центр, 18 автомобілів, об’єкт цивільної інфраструктури.

Вдалося евакуювати 5 людей. За добу повітряна тривога в області тривала 7 годин 27 хвилин.