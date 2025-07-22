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Буданов: РФ планує витратити близько $1,1 трлн на переозброєння до 2036 року

Це – наймасштабніша програма озброєння Росії з часів розпаду радянського союзу.

Буданов: РФ планує витратити близько $1,1 трлн на переозброєння до 2036 року
Начальник ГУР Кирило Буданов
Фото: ГУР

Росія збирається витратити близько 1,1 трлн доларів США на переозброєння до 2036 року. Це – наймасштабніша програма озброєння рф з часів розпаду радянського союзу.

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Про це заявив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час виступу на панельній дискусії на щорічній нараді послів України "Розвідка, безпека, дипломатія: спільна стратегія перемоги".

За словами Буданова, відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства РФ для готовності до майбутньої масштабної війни.

Зокрема у межах військової реформи в Росії уже створено два нові військові округи – московський і ленінградський, а також заплановано формування нових дивізій, з’єднань і військових частин.

"Росія прагне зруйнувати поточний безпековий і економічний порядок. Для цього москва нарощує присутність в Африці, насамперед використовуючи для цього свої проксі- сили: ПВК “вагнер” та “африканський корпус”, а також підтримує авторитарні режими й терористичні організації по всьому світу", – зазначив начальник розвідки.

Також росіяни намагаються проводити гібридні інформаційні та кібероперації на території інших держав, через підконтрольні ЗМІ та лідерів думок втручаються у цивілізований демократичний процес.

Буданов сказав, що РФ має на меті нав’язати країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де "великі" держави, передусім – Росія, володіють усією повнотою влади, монополією на всі критичні ресурси і в закритому колі вирішують долю світу.
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