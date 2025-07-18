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Розвідка: РФ нарощує кількість гібридних атак у Європі

Відомо про щонайменше 200 випадків – від саботажу і дезінформації до кібератак та електронного глушіння GPS.

Розвідка: РФ нарощує кількість гібридних атак у Європі
Фото: Служба зовнішньої розвідки

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ посилила кількість гібридних атак РФ у Європі. Оновними цілями залишаються енергетика, транспорт і зв’язок.

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Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

За період з 2014 по 2024 років задокументовані понад 200 інцидентів – від саботажу і дезінформації до кібератак й електронного глушіння GPS. Понад 86% сталися після 2022 року, лише у 2024-му – у шість разів більше, ніж за попередній рік.

Від початку цього року зафіксовані атаки на підводні кабелі та об’єкти водопостачання, а також спроби впливу на повітряні перевезення на території країн Європейського Союзу.

Активність російських агентів, зауважують у розвідці, має системний характер. У середньому 20 країн щорічно зазнавали нападів у 2022-2024 роках.

Найчастіше атак зазнають держави, які активно підтримують Україну, зокрема Польща, країни Балтії, Фінляндія, Німеччина, Велика Британія та Норвегія.

Проводить такі операції РФ, щоб через провокування внутрішніх проблем послабити європейську солідарність і зумовити зменшення підтримки Києва.

  • У той час як увага Європи була зосереджена на Україні, напруженість на Західних Балканах наростала. Лідери в регіоні, а також у Великій Британії стурбовані тим, що очільник Кремля Путін скористається моментом для подальшого використання розломів у колишній Югославії.
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