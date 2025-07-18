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Президент Чехії підписав закон, що криміналізує комуністичну пропаганду

Зміни до законодавства передбачатимуть ув'язнення. 

Президент Чехії підписав закон, що криміналізує комуністичну пропаганду
Фото: ceskenoviny.cz

Президент Чехії Петр Павел підписав поправку до кримінального кодексу країни, яка криміналізує пропаганду комуністичної ідеології, ставлячи її на один рівень з нацистською пропагандою.

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Про це пише Euractiv.

Тепер загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років для будь-кого, хто "створює, підтримує або пропагує нацистські, комуністичні чи інші рухи, які явно спрямовані на придушення прав і свобод людини або розпалювання расової, етнічної, національної, релігійної чи класової ненависті".

Зміни до законодавства відбулися після закликів чеських історичних установ, зокрема Інституту вивчення тоталітарних режимів, виправити те, що вони вважають "правовим дисбалансом".

Комуністична партія Богемії та Моравії ("KSČM"), яка тепер входить до нового виборчого альянсу під назвою "Stačilo" ("Досить"), засудила цей крок як політично мотивований.

Залишається незрозумілим, як новий закон застосовуватиметься до таких партій, як KSČM. Наразі партія не має місць у парламенті, але нещодавні опитування показують, що її альянс набирає 5%. Цього достатньо, щоб повернутися до нижньої палати на виборах у жовтні.
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