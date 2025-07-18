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Словенія оголосила двох праворадикальних міністрів Ізраїлю персонами нон грата

Це перша країна Європейського Союзу, яка зробила це, заявили у МЗС Словенії. 

Словенія оголосила двох праворадикальних міністрів Ізраїлю персонами нон грата
Міністерка закордонних справа Словенії Таня Файон
Фото: EPA/UPG

Словенія оголосила двох праворадикальних міністрів Ізраїлю, Ітамара Бен-Гвіра та Бецалеля Смотрича, персонами нон грата. 

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Про це пише Reuters з посиланням на міністерку закордонних справ Словенії Таню Файон.

Це перша країна Європейського Союзу, яка зробила це, заявила Файон.

Уряд звинуватив міністра національної безпеки Ізраїлю Бен-Гвіра та міністра фінансів Смотрича – обох поселенців Західного берега – у “геноцидних заявах” та підбурюванні до насильства проти палестинців.

Файон заявила, що Словенія вирішила зробити цей крок після того, як міністри закордонних справ ЄС не домовилися про спільні дії проти Ізраїлю через обвинувачення у порушеннях прав людини на зустрічі в Брюсселі цього вівторка.

Уряд Ізраїлю не прокоментував рішення Любляни.

За даними органів охорони здоров'я Смуги Гази, якими керує ХАМАС, внаслідок кампанії Ізраїлю в Газі загинуло понад 58 тисяч палестинців.

  • Тиждень тому дипломати ЄС запропонували 10 варіантів санкцій проти Ізраїлю через дії у Смузі Гази. Водночас голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас оголосила про потенційно значущу угоду з Ізраїлем щодо збільшення гуманітарної допомоги Газі.
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