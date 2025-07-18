Держдеп: ми залишаємося відданими Україні і мирному вирішенню, українці повинні мати необхідне для оборони

Конкретики про те, що робитиме Білий дім, якщо Росія не виконає 50-денний ультиматум, немає.

У Держдепі США прокоментували останню оцінку президента Дональда Трампа ситуації з війною в Україні. Речниця Теммі Брюс на брифінгу сказала, що Трамп – "дуже терпляча людина" і реаліст.

Вона нагадала про нещодавні перемовини Трампа з генсеком НАТО Марком Рютте і плани "того, щоб Україна мала все необхідне для оборони". На думку речниці, американський президент продовжить цю політику.

"Президент говорить досить відкрито про свою оцінку речей, дозволяючи американському народу і світу зрозуміти його терпіння – він дуже терплячий чоловік, і він реаліст, і він збирається бути чесним. І домовленості і розмови, безумовно, з генсеком Рютте і НАТО загалом, плани, як упевнитися, що Україна має необхідне для оборони – але я гадаю, що президент – це той, хто ухвалить це рішення і продовжить підходити до цього агресивно, щоб його бачення завершення цього конфлікту втілилося незабаром", – сказала Брюс без подальших уточнень.

На брифінгу також запитали, якою була реакція Росії на оголошення американського президента про 50-денний дедлайн для укладання росіянами угоди з Україною і чи вірить адміністрація в те, що в наступні дні хоч щось зміниться.

"Що я можу сказати, то це те, що вони, звичайно, висловили незадоволення тим, як все було досі, що частково призвело до нової структури, яку ми розглядаємо, включно з 50 днями. Щодо будь-яких коментарів відносно ядерної зброї чи превентивних ударів тощо, скажімо лише, що риторика не покращує регіональну безпеку. І, звичайно, як сказав президент Трамп, до слів «ядерна зброя» не слід ставитися легковажно, і ми вже бачили такі безрозсудні та некорисні заяви раніше. Тож я не можу вам попередньо передбачити, що може статися чи не статися, але гарна новина полягає в тому, що світ знає природу, ставлення та цінності президента Трампа, держсекретаря та американського уряду. І ми також, звичайно, залишаємося відданими Україні та мирному вирішенню цієї ситуації, сподіваємося, шляхом дипломатії, як і зобов'язався президент", – запевнила речниця Держдепу.

Контекст

У липні риторика Вашингтона відносно Москви стала жорсткішою: президент Трамп частіше висловлював роздратування через небажання Путіна просуватися до миру. Показовою стала розмова російського й американського лідерів, за підсумками якої Трамп робив розчаровані коментарі.

4 липня український і американський президенти також провели телефонну розмову, в якій обговорили, зокрема, постачання критично важливої для захисту життів в Україні протиповітряної оборони.

У неділю американський сенатор Ліндсі Грем, який є співавтором законопроєкту про антиросійські санкції, сказав, що цей документ передбачає введення тарифу для всіх країн, що допомагають росіянам підтримувати її воєнні спроможності. Зокрема, для Китаю, Індії та Бразилії.

Також Грем пообіцяв рекордний потік зброї для України, що має розпочатися незабаром.

У понеділок, 14 липня, до Києва прибув спецпредставник США Кіт Келлог, який заслухав доповідь від очільників українських розвідок та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

14 липня в США мали зустріч американський президент і генсек НАТО Марк Рютте. За результатами розмови Трамп оголосив, що українці отримають зброї на "мільярди доларів". У США це озброєння придбають країни НАТО, а потім – передаватимуть їх до України. Трамп підтвердив, що йдеться і про системи Patriot, але склад всього оборонного пакету не оголосили. За всю зброю заплатять країни НАТО, Штати безкоштовно не надаватимуть.

Також американський президент дав Росії 50 днів на підписання угоди з Україною, яка сприяла б миру. Після завершення терміну він обіцяв впровадити сильні вторинні санкції, що унеможливлять бізнес із Росією.

Після цього увечері президент Володимир Зеленський зідзвонився з Трампом і Рютте і сказав, що в питанні ППО мають допомогти також Німеччина і Норвегія.

Обіцянкам поставити більше зброї передували декілька пауз у постачаннях. Останньою з них стала зупинка постачань через рішення Пентагону, занепокоєного власними запасами. Тоді Україні не передали ракети до систем ППО та інше озброєння.