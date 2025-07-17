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​Україна в ОБСЄ вказала Росії на статтю Кримінального кодексу РФ про покарання розв'язання війни

"Зруйновані українські міста та громади внаслідок російських атак залишаться  ганебною спадщиною цієї війни на десятиліття".

​Україна в ОБСЄ вказала Росії на статтю Кримінального кодексу РФ про покарання розв'язання війни
Фото: osce.org

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко нагадав Росії про її власний Кримінальний кодекс, зокрема - статтю 353, яка передбачає покарання за розв’язання та ведення агресивної війни.

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Про це він заявив під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.

"Спеціальний трибунал (щодо злочину агресії проти України, – ред.) матиме дуже конкретне завдання. Він зосередиться на вищих політичних і військових лідерах, відповідальних за планування, підготовку, ініціювання або здійснення злочину агресії проти України. Попри російські твердження, що всі докази є фальшивими, як ми чули минулого разу, вбиті цивільні особи, депортовані діти, катовані військовополонені — це не фальшивки, це були або є справжні люди. Спроби анексії силою Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей є фактами, підтвердженими нинішніми ультиматумами Кремля", - сказав Вітренко.

Він підкреслив, що зруйновані українські міста та громади внаслідок російських атак залишаться "ганебною спадщиною цієї війни на десятиліття".

"Дії Білорусі, яка дозволила використовувати свою територію для вторгнення й атак на Україну, а також відправлення Північною Кореєю свого персоналу не лише додатково підкріплюють визначення цього злочину, але й роблять ці країни співучасниками агресора. І той факт, що понад мільйон росіян загинули або були поранені через фальшиві інтереси та особисті амбіції кремлівського керівництва, навряд чи можна ігнорувати", - зазначив Вітренко.

Він додав, що резолюція ООН №3314 про визначення агресії містить ще більше критеріїв, які можуть описати дії Росії.

"Кримінальний кодекс самої Російської Федерації, зокрема стаття 353, передбачає конкретне покарання для осіб, відповідальних за цей найтяжчий міжнародний злочин проти миру. Попри все, що сьогодні заявляє російська пропаганда, ми знаємо, як вони діятимуть у майбутньому. Вони просто зречуться своїх слів – як це вже було раніше", - наголосив очільник української місії при ОБСЄ.

Стаття 353 КК РФ передбачає, що планування, підготовка або розв'язання агресивної війни караються позбавленням волі на строк від 7 до 15 років, а ведення агресивної війни карається позбавленням волі на строк від 10 до 20 років.

Вітренко також підкреслив, що дії Росії засвідчують, що вона виступає за продовження своєї агресивної війни проти України, відкидаючи мирні пропозиції.
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