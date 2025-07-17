Поліція затримала «смотрящего» за півднем України, який координував злочинців і колонії в інтересах Росії

«Науму» повідомили про підозру і взяли під варту.

Національна поліція затримала кримінального авторитета на прізвисько «Наум», який контролював злочинне середовище Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, включно з місцями позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Нацполу.

«Наум» мав офіційне визнання серед російських «ворів у законі» та діяв під їхнім кураторством. Він координував роботу «смотрящих» у колоніях, організовував обіг наркотиків, збирав «чорну касу» та тиснув на ув’язнених і їхніх родичів.

Правоохоронці провели 50 обшуків у чотирьох областях. У межах спецоперації затримали фігуранта та ще двох осіб — колишнього й чинного «смотрящих» за Миколаївським СІЗО.

Один із задокументованих епізодів — спроба рейдерського захоплення агропідприємства в Одеській області. Бізнесмену висунули вимогу — 550 тис. доларів або передача підприємства й 60 вантажівок. У разі відмови йому погрожували «проблемами».

Також правоохоронці зафіксували вимагання понад 86 тис. грн у затриманого, який відмовлявся визнавати злодійські «правила». Гроші надсилала мати потерпілого на рахунки підставних осіб.

«Науму» повідомили про підозру і взяли під варту. Максимальна санкція — до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.