Орбан заявив, що не знає "що таке Україна і де вона є"

Угорський прем'єр зазначив, що по-перше, “нам терміново потрібні припинення вогню та мир”, після чого будуть довгострокові угоди з Росією і основи стратегічного партнерства з Україною.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що “Україну потрібно визначити, бо зараз ми навіть не знаємо, що і де розташована Україна”.

Про це Орбан заявив у програмі Pikk Extra на YouTube-каналі Magyar Nemzet.

Він зазначив, що по-перше, “нам терміново потрібні припинення вогню та мир”.

“Потім ми повинні визначити Україну – її кордони, її населення. Станом на зараз ми навіть не знаємо, що і де розташована Україна”, ‒ заявив він.

За словами угорського прем’єра, як тільки мир і ясність будуть відновлені, “ми зможемо укласти довгострокові угоди з Росією”.

Він додає, що тоді ж потрібно буде закласти основи стратегічного партнерства з Україною – “такого, що захищатиме наш суверенітет, водночас забезпечуючи майбутнє Європи”.

First, we urgently need a ceasefire and peace❗️Then we must define Ukraine - its borders, its population. As of right now, we do not even know what or where Ukraine is ‼️ Finally, once peace and clarity have been restored, we can make lasting agreements with Russia and lay the… pic.twitter.com/CbbpGKtLCK — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 17, 2025

Раніше Віктор Орбан заявив, що «понад два мільйони голосів у рамках Voks2025 зупинили вступ України до ЄС».