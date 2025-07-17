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Орбан заявив, що не знає "що таке Україна і де вона є"

Угорський прем'єр зазначив, що по-перше, “нам терміново потрібні припинення вогню та мир”, після чого будуть довгострокові угоди з Росією і основи стратегічного партнерства з Україною.

Орбан заявив, що не знає "що таке Україна і де вона є"
Віктор Орбан та Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що “Україну потрібно визначити, бо зараз ми навіть не знаємо, що і де розташована Україна”.

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Про це Орбан заявив у програмі Pikk Extra на YouTube-каналі Magyar Nemzet.

Він зазначив, що по-перше, “нам терміново потрібні припинення вогню та мир”.

“Потім ми повинні визначити Україну – її кордони, її населення. Станом на зараз ми навіть не знаємо, що і де розташована Україна”, ‒ заявив він.

За словами угорського прем’єра, як тільки мир і ясність будуть відновлені, “ми зможемо укласти довгострокові угоди з Росією”.

Він додає, що тоді ж потрібно буде закласти основи стратегічного партнерства з Україною – “такого, що захищатиме наш суверенітет, водночас забезпечуючи майбутнє Європи”.

Раніше Віктор Орбан заявив, що «понад два мільйони голосів у рамках Voks2025 зупинили вступ України до ЄС».

  • Орбан переконаний, що ставлення до українського членства в ЄС зміниться, і що «німці, потім австрійці, чехи, врешті французи, які зазвичай легше кажуть «ні» на розширення, теж змінять думку. З цього нічого не буде».
  • В Угорщині провели референдум про вступ нашої держави до ЄС. Уряд Орбана каже, що проти висловилися нібито 95% опитаних.
  • Журналісти заявили, що то був не референдум, а опитування громадської думки.
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