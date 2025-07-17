Головнокомандувач НАТО заявив про підготовку до швидкої передачі Україні систем Patriot

Триває підготовка до швидкої передачі додаткових систем протиповітряної оборони Patriot Україні.

Як пише Reuters, про це заявив у четвер головнокомандувач збройних сил НАТО Алексус Ґрінкевіч.

"Ми дуже тісно співпрацюємо з німцями щодо передачі Patriot. Мені доручено діяти якнайшвидше", – сказав він на конференції у німецькому місті Вісбаден.

Очікується, що зустріч країн, які володіють системами Patriot, та донорів України – під головуванням Ґрінкевіча – може відбутися вже наступної середи, тобто 23 липня. Про це повідомило джерело Reuters, наближене до переговорів. За словами цього співрозмовника, зустріч відбудеться на штаб-квартирі НАТО поблизу бельгійського міста Монс.

Ґрінкевіч повідомив, що існує також питання пріоритетності поставок.

"Держсекретар Марко Рубіо говорив про можливості, які вже є в Європі – їх можна передати швидше, ніж ті, що щойно зійшли з виробництва", – зазначив він і додав, що надалі це виробництво можна використати, щоб заповнити те, що передадуть інші".

Ґрінкевіч не знає, скільки систем Patriot вдасться виділити для Києва, але сказав, що "буде більше новин — ми діємо якомога швидше".

Після зустрічі з міністром оборони США Пітом Гегсетом у понеділок, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що рішення про передачу двох американських систем Patriot Україні може бути ухвалене за кілька днів або тижнів.