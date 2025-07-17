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Ізраїль атакував місцевість біля міністерства оборони Сирії

Конфлікт між бедуїнськими племенами і друзами переріс в удари ізраїльської армії по сирійській території. 

Ізраїль атакував місцевість біля міністерства оборони Сирії
Бомбардування Сирії
Фото: SANA

Ізраїльська армія вдарила по місцевості біля будівлі міністерства оборони Сирії в столиці та по урядових військах на півдні країни на тлі боїв у провінції Сувейда. Ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що вони працюють "над порятунком наших друзьких братів", передає BBC.

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Тимчасовий сирійський президент Ахмед аль-Шараа звинуватив ізраїльтян в "широкомасштабній ескалації". Протистояння в Сирії тривають із неділі, і за цей час є дані про смерть у Сувейді 350 людей.

Конфлікт спалахнув між друзькими військами і племенами бедуїнів. 

Пізно в середу сирійські війська почали вихід із Сувейди на тлі заяви Сполучених Штатів про погоджені "кроки" для завершення насильства. Сирійське державне інформагентство Sana повідомило про угоду між урядом і релігійним лідером Сувейди.

Сирія "вітає зусилля, зроблені США і арбасбкою стороною", щоб "вирішити поточну кризу" мирно, сказав міністр закордоиннх справ Сирії. 

Ізраїль мирні зусилля не коментував. Ізраїльська армія почала атакувати сирійські війська і їхнє озброєння в понеділок. 

Ізраїльтяни відправили власні сили до Сувейди – уперше з моменту повалення режиму Башара Асада в грудні. 

Нетаньяху заявив, що він прагне запобігти заподіянню шкоди друзам у Сирії через їхні глибокі зв'язки з тими, хто живе в Ізраїлі та на окупованих Ізраїлем Голанських висотах.

Сотні друзів перетнули добре укріплений кордон із Сирією в середу, що спонукало ізраїльські війська застосувати сльозогінний газ, намагаючись зупинити їх. Нетаньяху закликав тих, хто має ізраїльське громадянство, "повернутися до своїх домівок і дозволити [ізраїльським військовим] вжити заходів".

Конфлікт у Сувейді спалахнув у п'ятницю після викрадення друзького торговця на шосе до Дамаска. У суботу озброєні друзькі бойовики оточили і захопили один з районів міста, заселений будїнами. А потім сутички поширилися на інші частини провінції. Є повідомлення про атаки бедуїнських племен на друзькі поселення. 

Друзи – шиїтські ісламісти з дещо відмінними віруваннями. Значна частина меншини проживає на території Ізраїлю, а також інших країн, як Ліван.
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