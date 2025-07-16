Єврокомісія заклала 100 млрд євро на підтримку України у бюджеті ЄС на 2028–2034 роки

Проєкт бюджету тепер мають розглянути Європейський парламент і Європейська рада.

Європейська комісія передбачила 100 мільярдів євро на підтримку України у проєкті багаторічного бюджету Європейського Союзу на 2028–2034 роки.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає «Європейська правда».

За словами фон дер Ляєн, ці кошти мають забезпечити наповнення Українського фонду (Ukraine Facility), який був створений із загальним обсягом у 50 млрд євро.

«Ці суми повільно, але впевнено зменшуються, і тому ми пропонуємо 100 мільярдів євро, щоб знову наповнити фонд для України, щоб підтримати відновлення», – додала президентка Єврокомісії.

Проєкт бюджету тепер мають розглянути Європейський парламент і Європейська рада. Остаточне ухвалення багаторічної фінансової рамки очікується до кінця 2027 року.