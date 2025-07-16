Фон дер Ляєн представить сьогодні свій план щодо наступного семирічного бюджету Євросоюзу

Очікується цифра у 1,717 трлн євро проти поточного бюджету у 1,2 трлн євро. Спеціальний позабюджетний фонд для підтримки України може скласти 88 мільярдів євро.

Сьогодні вдень президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представить свій план щодо наступного семирічного бюджету Євросоюзу – Багаторічних фінансових рамок (БФР). Обговорення проєкту триватиме ще два роки.

Про це пише Politico.

Комісари та посадовці допрацювали документ по 15 годин на день більшу частину минулого тижня.

Найважливіше питання полягає в тому, чи загальна сума значно зросте проти поточного бюджету у 1,2 трильйона євро. “У вівторок лише фон дер Ляєн, її комісар з питань бюджету Пйотр Серафін та, можливо, один чи двоє їхніх найближчих помічників точно знали, якими будуть остаточні цифри”, ‒ зазначає видання.

Але документ, з яким вчора ввечері ознайомилося видання, показав, що переговори наближаються до загальної цифри в 1,717 трильйона євро на семирічний період з 2028 по 2034 рік.

Очікується, що комісари фон дер Ляєн зустрінуться сьогодні вранці, щоб остаточно схвалити пакет.

Що передбачає бюджет

Бюджет охоплює усі основні витрати ЄС, від субсидій фермерам до коштів на дороги та залізниці, а також допомоги країнам, що розвиваються. Новий фонд конкурентоспроможності (підтримка інновацій, технологій, ланцюгів постачання) має отримати близько 522 мільярдів євро, тоді як 190 мільярдів євро мали б піти на “глобальну Європу” ‒ дипломатію і гуманітарну допомогу. Спеціальний позабюджетний фонд для підтримки України може скласти 88 мільярдів євро.

У проекті документа передбачено 946 мільярдів євро на соціальну модель та якість життя Європи. Фон дер Ляєн попередила свою команду про плани зменшити видатки на традиційні сфери ‒ сільське господарство та регіональну допомогу, щоб фінансувати нові пріоритети ‒ оборону континенту та інновації.

“Очікується, що Брюссель пообіцяє більш гнучкий бюджет, який дозволить ЄС швидко реагувати на кризи (наприклад, пандемію, війну), а також підвищення конкурентоспроможності, щоб допомогти захистити ланцюги поставок, підтримати інновації та розвивати чисті технології”, ‒ пише видання.

Також Єврокомісія має намір запропонувати податки на електронні відходи; акцизи на тютюн і внески з компаній з доходом понад €50 млн. ЄК таким чином хоче тиснути на бюджети національних урядів, звідки надходить більша частина фінансування ЄС. Проти таких загальноєвропейських податків виступають проти Швеція, Німеччина та Нідерланди, , які є чистими донорами до бюджету блоку.