BBC: Ізраїль зніс тисячі цивільних будівель у Смузі Гази

Ізраїль зніс тисячі будівель у Смузі Гази з моменту виходу з угоди про припинення вогню з ХАМАС у березні, пише BBС.

Видання зазначає, що цілі міста та передмістя, де колись жили десятки тисяч людей, були зрівняні з землею за останні кілька тижнів. Йдеться про міста Рафах та Хан-Юніс та Абасан аль-Кабіра. Контрольовані вибухи, екскаватори та бульдозери знищили цілі райони.

Супутникові знімки показують величезні руйнування в кількох районах, які, за словами військового командування Ізраїлю, перебувають під “оперативним контролем”. “Перевірені кадри показують потужні вибухи, що викидають шлейфи пилу та уламків, коли ізраїльські сили здійснюють контрольоване знесення багатоповерхівок, шкіл та іншої інфраструктури”, ‒ йдеться у матеріалі.

Кілька експертів з права повідомили BBC Verify, що Ізраїль, можливо, скоїв воєнні злочини згідно з Женевською конвенцією, яка значною мірою “забороняє руйнування інфраструктури окупаційною державою”.

Речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявив, що військові діяли відповідно до міжнародного права, а ХАМАС приховував “військові активи” в цивільних районах, і що “знищення майна здійснюється лише тоді, коли цього вимагає настійна військова необхідність”.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац розповів про план щодо створення “гуманітарного міста” на руїнах Рафаха, де мали б утримувати 600 тисяч палестинців. Міжнародна спільнота розкритикувала план, а колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Егуд Ольмерт заявив BBC, що таке місто буде аналогом концентраційного табору.

Додамо, руйнування також видно в інших частинах регіону, які уникнули серйозних пошкоджень під час попередніх бомбардувань.

До війни місто Гузаа за 1,5 км від ізраїльського кордону мало населення 11 000 осіб і було відоме своїми родючими сільськогосподарськими угіддями та такими культурами, як помідори, пшениця та оливки. Армія оборони Ізраїлю стверджує, що знесла 1200 будівель у місті, які, за її словами, були частиною терористичної інфраструктури ХАМАСу.

Схожа історія фіксується в сусідньому місті Абасан аль-Кабіра, де до війни проживало близько 27 тисяч людей. Фотографії, зроблені 31 травня та 8 липня, свідчать про те, що велику кількість приміщень територія знесли лише за 38 днів.

BBC пише, що Ізраїль створив розгалужені “зони безпеки” та коридори, що розділяють частини Гази, і зруйнував велику кількість будівель вздовж та поблизу цих маршрутів. Його останній коридор розділяє західний Хан-Юніс від східного, включаючи Гузау та Абасан аль-Кабіру.

Також з початку війни аналітики припускають, що Ізраїль намагається створити глибокі “буферні зони”, руйнуючи будівлі поблизу кордону, але деякі з нещодавно зрівняних із землею районів розташовані глибоко в Газі.