Санкції ООН до Ірану можуть повернути, якщо переговори щодо ядерної програми не відновляться

Чотири країни попередили Іран, що відновлять санкції ООН, якщо не буде прогресу у ядерній програмі до кінця серпня.

Франція, Велика Британія та Німеччина попередили Іран, що відновлять санкції ООН, якщо той негайно не повернеться до переговорів щодо своєї ядерної програми та не досягне конкретних результатів до кінця серпня.

Про це пише Reuters.

Міністри закордонних справ разом із головою зовнішньої політики ЄС вперше провели розмову з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі після того, як місяць тому США та Ізраїль завдали ударів по іранських ядерних об'єктах.

За словами французького дипломатичного джерела, міністри закликали Іран негайно повернутися до дипломатії для досягнення стійкої угоди, пригрозивши застосуванням механізму "snapback" (автоматичного повернення санкцій), якщо цього не станеться.

"Міністри також підтвердили свою рішучість застосувати “snapback”, якщо до кінця літа не буде конкретного прогресу", – зазначило французьке джерело, не уточнюючи деталей.

У дописі в соцмережі X Аракчі заявив, що це США вийшли з переговорів у і "обрали військовий варіант, а не Іран". За його словами, для механізму "snapback" немає "жодних моральних чи юридичних підстав".

Аракчі зазначив, що переговори можливі лише тоді, коли інша сторона буде готова до "справедливої, збалансованої та взаємовигідної ядерної угоди".

Учасниками угоди 2015 році досі залишаються три європейські країни, разом із Китаєм та Росією. США вийшли з неї у 2018-му. Угода передбачала зняття санкцій в обмін на обмеження іранської ядерної програми.

Якщо Іран порушить умови угоди, механізм "snapback" дозволяє відновити санкції ООН до завершення терміну дії відповідної резолюції Ради Безпеки ООН 18 жовтня. Цей процес займе близько 30 днів.

Після авіаударів інспектори МАГАТЕ залишили Іран. Хоча Тегеран і заявляє про відкритість до дипломатії, немає ознак, що найближчим часом переговори зі США відновляться. Проте навіть якщо це станеться, дипломати вважають, що досягти повноцінної угоди до кінця серпня є малоймовірно, особливо без присутності інспекторів на місці.

Двоє європейських дипломатів повідомили, що у найближчі дні прагнуть координувати стратегію з Вашингтоном для відновлення діалогу з Іраном.