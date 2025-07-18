Зеленський анонсував синхронізацію європейських санкцій в Україні та нові рішення

Президент Володимир Зеленський подякував за ухвалений 18 пакет санкцій Урсулі фон дер Ляєн та кожному лідеру ЄС і анонсував синхронізацію європейських обмежень в Україні.
Про це він написав у телеграмі.
"Рішення Євросоюзу, для якого ми всі разом активно працювали. Вдалося зробити сильнішим 18-й пакет санкцій проти Росії за цю війну, і сьогодні пакет затверджений. Дякую всім, хто допомагав. Особливо хочу відзначити пані Президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і кожного лідера країн Євросоюзу за консолідацію та спільну принципову позицію", – зазначив глава України і подякував президенту Євроради Антоніу Кошті та Данії за "дійсно сильний початок головування в ЄС".
Зеленський назвав це "потрібним рішенням" як реагування на жорстокі удари Росії по містах і селах.
"18-й пакет санкцій продовжує тиск на російський танкерний флот, і не тільки на самі судна, але й на капітанів тіньового флоту та компанії, які допомагають функціонувати такому фінансуванню вбивств за рахунок нафти. Продовжимо цей тиск", – повідомив президент.
Він нагадав, що новий пакет запроваджує більш суворе обмеження ціни на російську нафту – близько 46 доларів за барель.
"У координації з іншими партнерами у світі будемо працювати, щоб прайскеп справді обрізав російські доходи. Це можливо. Вже знаємо, як тиснути", – написав глава України.
Він відзначив рішення Євросоюзу про заборону будь-яких транзакцій, що повʼязані з газопроводами системи "Північний потік", будівництво яких було частиною підготовки Путіна до повномасштабної війни.
"Вся інфраструктура російської війни має бути заблокована. Оперативно готуємо синхронізацію європейських санкцій в Україні і також готуємо нові рішення про санкції – як на рівні партнерів, так і в українській юрисдикції", – наголосив Зеленський.
- Сьогодні, 18 липня, 27 країн-членів Євросоюзу погодилися впровадити 18-ий пакет антиросійських санкцій.
- Очікували, що до обмежень увійдуть: зниження граничної ціни на нафту, повну заборону імпорту нафтопродуктів з російської нафти, санкції проти російського фонду прямих інвестицій та повний бан на SWIFT для ще 22 російських банків і фактична заборона всіх транзакцій. Заборону будь-яких трансакцій на трубопроводі "Північний потік".
- Санкції проти російської військової промисловості – 22 компаній, російських та інших країн, що напряму підтримують військово-промисловий комплекс Росії.
- Заборону транзакцій фінансових операторів у третіх країнах, які допомагають Росії обходити санкції.
- Санкції проти банків Китаю, які допомагають росіянам обходити обмеження.
- Блокування експорту технологій, які Росія використовує у дронах. Експортні обмеження на понад €2,5 млрд, щоб технології й критичні промислові товари більше не потрапляли до Росії.
- Санкції проти найбільшого нафтопереробного заводу "Роснафти" в Індії.
- Санкції проти тих, хто мілітаризує українських дітей.
- Робота над цим санкційним пакетом тривала декілька місяців. Його ухвалення блокували два члени: Словаччина і Мальта.