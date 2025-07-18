Зеленський анонсував синхронізацію європейських санкцій в Україні та нові рішення

Президент Володимир Зеленський подякував за ухвалений 18 пакет санкцій Урсулі фон дер Ляєн та кожному лідеру ЄС і анонсував синхронізацію європейських обмежень в Україні.

Про це він написав у телеграмі.

"Рішення Євросоюзу, для якого ми всі разом активно працювали. Вдалося зробити сильнішим 18-й пакет санкцій проти Росії за цю війну, і сьогодні пакет затверджений. Дякую всім, хто допомагав. Особливо хочу відзначити пані Президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і кожного лідера країн Євросоюзу за консолідацію та спільну принципову позицію", – зазначив глава України і подякував президенту Євроради Антоніу Кошті та Данії за "дійсно сильний початок головування в ЄС".

Зеленський назвав це "потрібним рішенням" як реагування на жорстокі удари Росії по містах і селах.

"18-й пакет санкцій продовжує тиск на російський танкерний флот, і не тільки на самі судна, але й на капітанів тіньового флоту та компанії, які допомагають функціонувати такому фінансуванню вбивств за рахунок нафти. Продовжимо цей тиск", – повідомив президент.

Він нагадав, що новий пакет запроваджує більш суворе обмеження ціни на російську нафту – близько 46 доларів за барель.

"У координації з іншими партнерами у світі будемо працювати, щоб прайскеп справді обрізав російські доходи. Це можливо. Вже знаємо, як тиснути", – написав глава України.

Він відзначив рішення Євросоюзу про заборону будь-яких транзакцій, що повʼязані з газопроводами системи "Північний потік", будівництво яких було частиною підготовки Путіна до повномасштабної війни.

"Вся інфраструктура російської війни має бути заблокована. Оперативно готуємо синхронізацію європейських санкцій в Україні і також готуємо нові рішення про санкції – як на рівні партнерів, так і в українській юрисдикції", – наголосив Зеленський.

Сьогодні, 18 липня, 27 країн-членів Євросоюзу погодилися впровадити 18-ий пакет антиросійських санкцій.