НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
ГоловнаПолітика

Зеленський анонсував синхронізацію європейських санкцій в Україні та нові рішення

Президент подякував за 18 пакет санкцій Урсулі фон дер Ляєн та кожному лідеру ЄС.

Зеленський анонсував синхронізацію європейських санкцій в Україні та нові рішення
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський подякував за ухвалений 18 пакет санкцій Урсулі фон дер Ляєн та кожному лідеру ЄС і анонсував синхронізацію європейських обмежень в Україні. 

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Про це він написав у телеграмі. 

"Рішення Євросоюзу, для якого ми всі разом активно працювали. Вдалося зробити сильнішим 18-й пакет санкцій проти Росії за цю війну, і сьогодні пакет затверджений. Дякую всім, хто допомагав. Особливо хочу відзначити пані Президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і кожного лідера країн Євросоюзу за консолідацію та спільну принципову позицію", – зазначив глава України і подякував президенту Євроради Антоніу Кошті та Данії за "дійсно сильний початок головування в ЄС". 

Зеленський назвав це "потрібним рішенням" як реагування на жорстокі удари Росії по містах і селах. 

"18-й пакет санкцій продовжує тиск на російський танкерний флот, і не тільки на самі судна, але й на капітанів тіньового флоту та компанії, які допомагають функціонувати такому фінансуванню вбивств за рахунок нафти. Продовжимо цей тиск", – повідомив президент.

Він нагадав, що новий пакет запроваджує більш суворе обмеження ціни на російську нафту – близько 46 доларів за барель.

"У координації з іншими партнерами у світі будемо працювати, щоб прайскеп справді обрізав російські доходи. Це можливо. Вже знаємо, як тиснути", – написав глава України. 

Він відзначив рішення Євросоюзу про заборону будь-яких транзакцій, що повʼязані з газопроводами системи "Північний потік", будівництво яких було частиною підготовки Путіна до повномасштабної війни.

"Вся інфраструктура російської війни має бути заблокована. Оперативно готуємо синхронізацію європейських санкцій в Україні і також готуємо нові рішення про санкції – як на рівні партнерів, так і в українській юрисдикції", – наголосив Зеленський. 

  • Сьогодні, 18 липня, 27 країн-членів Євросоюзу погодилися впровадити 18-ий пакет антиросійських санкцій.
  • Очікували, що до обмежень увійдуть: зниження граничної ціни на нафту, повну заборону імпорту нафтопродуктів з російської нафти, санкції проти російського фонду прямих інвестицій та повний бан на SWIFT для ще 22 російських банків і фактична заборона всіх транзакцій. Заборону будь-яких трансакцій на трубопроводі "Північний потік".
  • Санкції проти російської військової промисловості – 22 компаній, російських та інших країн, що напряму підтримують військово-промисловий комплекс Росії.
  • Заборону транзакцій фінансових операторів у третіх країнах, які допомагають Росії обходити санкції.
  • Санкції проти банків Китаю, які допомагають росіянам обходити обмеження.
  • Блокування експорту технологій, які Росія використовує у дронах. Експортні обмеження на понад €2,5 млрд, щоб технології й критичні промислові товари більше не потрапляли до Росії.
  • Санкції проти найбільшого нафтопереробного заводу "Роснафти" в Індії.
  • Санкції проти тих, хто мілітаризує українських дітей.
  • Робота над цим санкційним пакетом тривала декілька місяців. Його ухвалення блокували два члени: Словаччина і Мальта.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies