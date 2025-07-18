Фіцо пообіцяв не заважати прийняти 18-й пакет санкцій проти Росії

На його думку, подальше блокування санкцій контрпродуктивно.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що припинить чинити опір ухваленню 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ, повідомляє Укрінформ.

“На цьому етапі було б контрпродуктивно продовжувати блокувати 18-й пакет санкцій. Наразі всі варіанти вичерпано, і збереження нашої блокувальної позиції вже поставило б під загрозу наші інтереси”, - заявив Фіцо.

Він додав, що доручає представникам Словаччини у Європейському Союзі підтримати 18 липня санкції проти Росії.

Глава уряду Словаччини визнав, що використовував пакет санкцій як інструмент політичного тиску проти пропозиції Єврокомісії зупинити імпорт російського газу з 2028 року, який Фіцо назвав “дебільним”.

Він з гордістю нагадав, що Словаччина ветувала прийняття цього санкційного пакета 6 разів.

Водночас Фіцо пообіцяв розпочати другий етап боротьби з ЄС відразу після схвалення 18-го пакету.