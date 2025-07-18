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Фіцо пообіцяв не заважати прийняти 18-й пакет санкцій проти Росії

На його думку, подальше блокування санкцій контрпродуктивно.

Фіцо пообіцяв не заважати прийняти 18-й пакет санкцій проти Росії
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що припинить чинити опір ухваленню 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ, повідомляє Укрінформ.

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“На цьому етапі було б контрпродуктивно продовжувати блокувати 18-й пакет санкцій. Наразі всі варіанти вичерпано, і збереження нашої блокувальної позиції вже поставило б під загрозу наші інтереси”, - заявив Фіцо.

Він додав, що доручає представникам Словаччини у Європейському Союзі підтримати 18 липня санкції проти Росії.

Глава уряду Словаччини визнав, що використовував пакет санкцій як інструмент політичного тиску проти пропозиції Єврокомісії зупинити імпорт російського газу з 2028 року, який Фіцо назвав “дебільним”. 

Він з гордістю нагадав, що Словаччина ветувала прийняття цього санкційного пакета 6 разів.

Водночас Фіцо пообіцяв розпочати другий етап боротьби з ЄС відразу після схвалення 18-го пакету.

  • Словаччина блокувала прийняття нового пакету санкцій ЄС проти Росії за її війну проти України з червня, наполягаючи на тому, щоб Європейська Комісія спочатку надала гарантії для компенсації втрат унаслідок припинення імпорту російського газу з 2028 року.

  • У червні стало відомо, що Єврокомісія пропонує законодавчу заборону на імпорт російського газу до 2027 року.

  • Хочуть, зокрема, заборонити нові контракти з кінця 2025 року.
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