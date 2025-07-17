Тиск світових лідерів, зокрема Трампа, на Путіна може допомогти провернути депортованих з України дітей, - Тime

Президент України Володимир Зеленський відмовляється давати незаконно депортованим з тимчасово окупованих територій України дітям статус полонених, який дав би можливість обміняти когось з них на росіян: вимога української влади - повернення усіх дітей. Про це у матеріалі "The Hidden War Over Ukraine’s Lost Children" для Тime пише журналіст Саймон Шустер.

“«Це не може бути торгівлею, — каже Зеленський, — бо ми не живемо у минулому столітті. Це не те саме, що викупити їх з рабства»”, - навів цитату президента України Шустер.

На думку Зеленського, стверджує журналіст, єдиний спосіб повернути усіх дітей — міжнародна кампанія, спрямована на те, щоб змусити до цього Путіна.

“«Питання зводиться до волі певних лідерів, які можуть просто тиснути на Путіна, щоб той повернув дітей», — каже Зеленський. «Трамп — один із них. Іншого шляху немає»”, - йдеться у матеріалі Тime.

Питання повернення дітей, зазначає журналіст, постійно на порядку денному української влади - воно прописано 4 пунктом Формули миру, на кожному раунді мирних переговорів Зеленський наполягав на тому, що Україна продовжуватиме вимагати повернення своїх дітей, попри те, що деякі американські дипломати закликали Україну не порушувати питання повернення дітей під час переговорів щодо припинення вогню.

“Під час переговорів з Трампом протягом останніх кількох місяців президент Володимир Зеленський неодноразово порушував питання зниклих дітей, як і законодавці на Капітолійському пагорбі. …Навіть після суперечки з Трампом в Овальному кабінеті він продовжує порушувати це питання в їхніх телефонних розмовах”, - пише Шустер.

На сьогоднішній день підтверджено близько 20 тисяч випадків депортації та примусового переміщення дітей з тимчасово окупованої території. Згідно з останнім звітом Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, 314 українських дітей були примусово всиновлені російськими сім’ями з окупованих Донецька та Луганська. Щонайменше 67 із них були змушені прийняти російське громадянство. Повернути в Україну вдалося 1359 дітей.

Україна передала Росії під час переговорів список з майже 400 українських дітей, раніше викрадених окупантами й вивезених до Росії, яких вона має повернути. Цей список раніше передавали до Ватикану і президенту ПАР Сірілу Рамафосі.